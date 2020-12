Coronavirus en Navarra: Salud justifica restricciones en hostelería al seguir en alto riesgo epidemiológico

PAMPLONA – El departamento de Salud justifica las restricciones en hostelería debido a que Navarra continúa en alto riesgo epidemiológico, un riesgo que atiende a ocho indicadores objetivos tanto de nivel de transmisión como de utilización de los servicios asistenciales.

Así las cosas, tal y como señalan los planes del departamento basados en las actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión del Consejo Interterritorial, las incidencias acumuladas a 7 y 14 días; las incidencias acumuladas a 7 y 14 días en menores de 64 años; el porcentaje de primeras pruebas diagnósticas de infección activa; el porcentaje de casos con trazabilidad; el porcentaje de ocupación de camas de hospitalización en funcionamiento por casos de covid-19; y el número de camas de cuidados críticos ocupadas por casos de covid-19 determinarán el nivel en el que se encuentra Navarra y las posteriores restricciones, aunque éste dicen es un marco dinámico sujeto a modificaciones.

Con los actuales números que presenta la Comunidad foral se ha bajado un escalón en las últimas dos semanas, pasando del nivel muy alto al alto. Esto ha permitido a los hosteleros añadir al uso de terrazas el 30% de los interiores de sus locales, aunque existe una posible flexibilización de un 20% en este parámetro. Es decir, en el estado actual, Navarra podría aumentar al 50% esta ocupación máxima, pero ha optado por una opción conservadora que ya avisó que "no negociará" con la hostelería.

mesas de hasta 6 en interiores Dentro de este plan se adelanta que en la próxima orden foral se podrán juntar hasta 6 personas en una mesa del interior de un establecimiento hostelero siempre que las características de la mesa permitan la distancia de 1,5 metros de distancia interpersonal.

Este aumento no se traslada a las terrazas, donde cada mesa solo podrá ser utilizada por un máximo de 4 personas como hasta ahora, también respetando la distancia de seguridad de metro y medio.

salud no negociará aforos El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Carlos Artundo, aseguró ayer que las medidas restrictivas para el sector de la hostelería no son "negociables", ya que se basan en esta hoja de ruta trazada para esta segunda desescalada, por lo que tampoco son "arbitrarias".

Artundo aseguró que, a pesar de la oposición de la hostelería a esta medida, lo que ha hecho el Gobierno de Navarra es "una apuesta por la hostelería, a pesar de lo que pueda parecer" y matizó que, "aunque la gran mayoría" del sector "lo esté haciendo de lujo", hay "actuaciones de riesgo por parte de los clientes" que hace que todavía no se decida a dar el paso hasta la mitad de aforo en interiores.

El director general de Salud señaló que estas restricciones no atienden a negociaciones, "como si estuviéramos en un tira y afloja", sino que siguen "una hoja de ruta que es la nuestra, la que está basada en parámetros razonablemente objetivos".

A pesar de que para comunicarla se ha contado a los sectores afectados, como el de la hostelería, esto "no quiere decir que haya acuerdo con todos ellos". "Independientemente de las discrepancias, el hablar siempre ayuda", afirmó, proponiendo a los hosteleros seguir "hablando y trabajando técnicamente", por ejemplo de las condiciones de ventilación de los locales, pero insistiendo que la mesa técnica "no es una mesa negociadora de condiciones de apertura o no apertura".

Artundo espera que el día 30, cuando se cumplan 15 días de la orden foral que se publica la semana que viene y oficializa estas medidas, "ojalá estemos en riesgo medio", entre 50 y 150 casos por 100.000 habitantes en 14 días, "y podamos pasar al 50 % del aforo", sentenció.

gobierno de navarra

chivite reprocha su actitud

"Otros sectores afectados no tienen ese comportamiento". La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, aseguró ayer que "todos los sectores están siendo afectados con el tema de aforos, comercio, cines, deporte, y el comportamiento del resto no está siendo el comportamiento de la hostelería", reprochó. Asimismo, defendió que la Comunidad foral ha aprobado las ayudas "más cuantiosas de toda España" y afirmó que las medidas tomadas son "por responsabilidad, para salvaguardar la salud". La jefa del Ejecutivo señaló que puede "entender, aunque no compartir el enfado" de los hosteleros, y afirmó que las decisiones se adoptan "por responsabilidad y por salvaguardar la salud de los navarros". Sobre la apertura de la hostelería en otros lugares, como Madrid, Chivite dijo que pone "en cuarentena" sus números. "Y lo digo tal cual, porque ahora están creciendo los ingresos hospitalarios pero no crece el número de casos, hay cosas que realmente no me cuadran", sentenció.