Seroprevalencia el Navarra: el 14,3 % de la población, 93.000 personas, ha pasado el coronavirus

pamplona – Un 14,3% de la población navarra, un total de 92.950 navarros, ha pasado la covid-19 y ha desarrollado anticuerpos IgG, lo que supone que la Comunidad Foral presente una de las tasas más elevadas de contagio y de inmunización más altas del Estado, solo por detrás de Madrid (18,6%) y de Castilla La Mancha (16,1%), según la cuarta ronda del Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID, presentada ayer y elaborada por el Ministerio Sanidad, junto al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y con la colaboración de las comunidades autónomas. Los datos de Navarra la sitúan muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el 9,9%.

Los anticuerpos detectados en el estudio de seroprevalencia se corresponden con la llamada inmunoglobulina G (IgG), el tipo de anticuerpo más abundante en el cuerpo. Se encuentra en la sangre y en otros fluidos, y brinda protección contra las infecciones bacterianas y víricas. La IgG puede tardar un tiempo en formarse después de una infección o vacunación.

encuesta con 1.422 navarros En esta cuarta ronda del estudio estatal han participado un total de 1.422 navarros, 699 hombres y 723 mujeres. Mientras que en la primera ronda del estudio, compuesta de tres oleadas, participaron 1.865 en una de las tres rondas. El trabajo refleja que el 14% de los hombres navarros ha pasado la covid, por el 14,5% de las navarras. En el total del Estado, el contagio entre los hombres es del 9,6% y en las mujeres del 10,1%. En cuanto a la prevalencia actual, es del 10,3% en hombres frente al 11,3% en mujeres.

Con datos de la segunda quincena de noviembre, el porcentaje de personas en España que actualmente tienen anticuerpos IgG se sitúa en un 7,1 por ciento, según informó la directora del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), Marina Pollán. Hay tres comunidades, entre ellas Navarra, en las que esta proporción está por encima de 10%. Respecto a la diferencia existente entre el 9,9 % de prevalencia global y el 7,1% de la actual oleada del estudio "no significa" que esas personas hayan perdido los anticuerpos contra el virus, y por tanto no estén protegidas en cierta forma, sino que "no tienen niveles suficientemente altos para que el test rápido de anticuerpos dé positivo".

EN LA ACTUALIDAD, 10,8% CON ANTICUERPOS Los resultados de la segunda fase del estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad, ENE-COVID, sitúan en el 14,3% el porcentaje de navarros que ha sido infectado por la covid-19, es decir, la proporción de participantes que ha ofrecido un resultado positivo en alguna de las rondas del estudio (seroprevalencia global). Además, el estudio cifra para Navarra en un 10,8% la seroprevalencia actual, es decir, el porcentaje de población con anticuerpos IgG en esta ronda del estudio, desarrollada entre el 16 y el 29 de noviembre, frente al 6,6% de seroprevalencia detectado en la primera ronda del ENE-COVID, llevada a cabo durante la desescalada, entre los meses de abril y junio. En este sentido, el estudio señala que Navarra, con ese 10,8%, sería la segunda comunidad con la cifra más elevada de seroprevalencia actual, por detrás de Madrid (12,5%). La media para el conjunto del estado es del 7,1%.

Para el conjunto de España, esta segunda fase del estudio señala que el porcentaje de seroprevalencia global es del 9,9%, mientras que, al final de la primera parte de la encuesta, esta proporción se situó en el 5,5%.

El número de participantes en esta cuarta ronda en el conjunto del país ha sido de 51.409 personas, el 53% de quienes fueron contactados. Esta cifra es "algo inferior" a la de las tres primeras rondas, pero "sigue siendo excelente y más que suficiente para la representatividad del estudio", defendió el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS del Ministerio de Sanidad, Alfredo González, quien defendió que, en cualquier caso, son "muy superiores" a los de estudios similares en nuestro entorno.