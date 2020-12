"Es la primera Navidad que no iré a Caracas o de viaje"

pamplona – Paola Mogna, natural de Caracas (Venezuela), tiene 23 años y lleva cinco en Pamplona. Licenciada en Nutrición Humana y Dietética, ahora estudia en la Universidad de Navarra el Máster Europeo en Alimentación, Nutrición y Metabolismo. Aquí reside con su hermana Cristina y juntas acudían a las cenas de Nochebuena y Nochevieja que organizaba la familia en Caracas.

Este año, en cambio, afirma con pesar que debido a la situación de la pandemia han decidido no viajar a su país, por temor a poder contagiarse en el trayecto e infectar a sus más cercanos. "Allá solíamos hacer las celebraciones navideñas en mi casa o en la de mis tíos, nos reuníamos un montón. Éramos fácil 30 un 24 de diciembre. En Venezuela, en Navidad normalmente estás en tu hogar, comiendo lo que sobró del 24, pero relajado, en pijama". Cuenta que solían alternar cada dos años un viaje con sus padres por estas fechas. "En 2015 fuimos a Roma, otra vez a Lisboa, y también a isla Margarita".

Este año, explica, su familia "limitará mucho" la reunión, ya que se juntarán su abuela, los tíos y los primos más cercanos. "Tampoco hay un estado de ánimo para mucha fiesta. La gente está un poco apagada", admitió. Asimismo, hace referencia a que en Venezuela "hay que tener mucho cuidado, porque el virus todavía no está controlado. No va a ser la fiesta súper bonita de todos los años".

Paola y su hermana llevan sin volver a casa desde diciembre del año pasado. "En realidad, esta es la primera Navidad que no pasamos en familia", subrayó. Otro de los motivos por los que optaron por no volver es por precaución, ya que temen no poder regresar a Navarra después. "No es tanto salir de España, ya que nuestros papeles están en regla, sino salir de Venezuela. Estoy matriculada en un máster y tengo obligaciones que cumplir en Pamplona. Además, mi hermana está aquí trabajando y no podía cogerse 20 días de vacaciones", contó.

Sobre sus vacaciones en Pamplona, relata que están barajando la posibilidad de ir a comer en Nochebuena "a algún sitio especial". Luego quedaremos con las amigas de aquí para tomar algo fuera, en algún bar". Para ver a la familia, con la que asegura que hablan bastante, harán una videollamada el 24, para así poder estar un poco más cerca de ellos.