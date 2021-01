Navarra atiende a 211 menores extranjeros no acompañados, 75 de ellos mayores de edad

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno foral, Mari Carmen Maeztu, ha señalado este martes que Navarra atiende en la actualidad a 211 jóvenes del llamado colectivo de menores extranjeros no acompañados, de los que 75 son ya mayores de edad.

Según ha indicado Maeztu en comisión parlamentaria, "los menores no acompañados, cuando cumplen la mayoría de edad, tienen la posibilidad de seguir siendo atendidos por el departamento a través del programa de apoyo a jóvenes en procesos de autonomía" y ha añadido que para ello deben cumplir con unos requisitos y seguir unas condiciones.

La consejera ha detallado que "tenemos 40 plazas de este tipo y están ocupadas por 30 jóvenes no acompañados". "Hemos tenido dificultades cuando nos llegan a nuestro sistema de protección jóvenes que no son menores, en esos casos no podemos atenderles si tienen mayoría de edad", ha dicho, para continuar que "entonces sí estamos trabajando con Políticas Migratorias para dar una respuesta a estos jóvenes".

Mari Carmen Maeztu ha señalado que "no hemos dejado a ningún joven sin atender, las situaciones que detectamos de jóvenes que habían llegado a nuestro sistema de protección pero no eran menores se derivaron a los servicios sociales de base". "Hemos hecho un seguimiento con el Ayuntamiento de Pamplona porque nos llegó información de que estaban en el albergue municipal y algunos estaban en la calle pero no nos consta que ninguno de estos menores estén en una situación de calle", ha comentado, para añadir que "desde el departamento junto con Políticas Migratorias trabajamos para dar respuesta a esta situación de jóvenes que llegan a nuestro sistema de protección pero no podemos atenderlos porque no son menores de edad".

Por su parte, la parlamentaria de Navarra Suma Marta Alvárez ha señalado que "no me parece de recibo que en plena pandemia, con toque de queda, haya chavales que se hayan quedado en la calle porque la Cartera de Servicios Sociales habla de que tienen que haber pasado por recursos de protección y a lo mejor no ha dado tiempo...". "Y además teniendo plazas vacías en el programa de autonomía", ha comentado.