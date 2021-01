Navarra avanza ya "nuevas medidas" para adelantarse al alza de contagios

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha manifestado que "lo más probable es que se confirme la tendencia alcista" de los contagios de Covid-19 en la Comunidad foral y ha manifestado que, ante esta situación, "ahí vamos a estar". "Vamos a tomar más medidas para adelantarnos, sin duda", ha comentado, para manifestar que deben mantener "una coherencia con la hoja de ruta" que siguen en torno a la pandemia.

Induráin ha respondido en el pleno del Parlamento foral a una pregunta de Geroa Bai sobre la evolución de la pandemia durante las fiestas y la previsión para la segunda quincena de enero. Según ha dicho, "esta semana nos va a permitir evaluar el impacto de la Navidad".

Según ha señalado, "estamos muy atentos y si tenemos que tomar medidas, vamos a ver cómo va esta semana,...". "Nos encontramos en un momento en que puede verse de manera distinta si miramos los parámetros epidemiológicos y los del sistema sanitario; los epidemiológicos están más tensionados, con una tendencia al alza, hay un cambio de tendencia innegable", ha dicho, para añadir que la situación del sistema asistencial es "estable", "estamos en una realidad de estabilidad".

No obstante, Induráin ha lanzado un mensaje de que "estamos en alarma y muy vigilantes". "Estamos monitorizando, podemos pasar del riesgo alto a muy alto", ha advertido, para indicar que se vigilan también los tres casos confirmados de la cepa británica, lo que "añade también un punto de preocupación".

La parlamentaria de Geroa Bai Ana Ansa ha indicado que, con la llegada de las vacunas, "no hay que perder de vista la epidemia, que está evolucionando a peor". "Nos preocupa la tendencia ascendente de los contagios, porque todavía estamos recogiendo los efectos de las fiestas", ha dicho, para añadir que "estamos en riesgo alto, rozando muy alto".

Sin plazos para alcanzar la inmunidad

Ha afirmado Ansa que "tenemos que transmitir a la población que" y ha manifestado que hay que vigilar tanto la vuelto al colegio como los casos de la cepa británica.La consejera de Salud ha preferido no vaticinar en qué fechas podría conseguirla inmunidad de rebaño frente al Covid-19 gracias a la administración de las vacunas y ha apuntado que "probablemente durante todo el verano se va a estar vacunando"."¿Antes del verano vamos a llegar a la inmunidad? Va a depender de cómo vayamos recibiendo las vacunas, la distribución es equitativa -entre todas las Comunidades-, pero hay una compra a nivel europeo, va a haber una producción en Alemania a partir de marzo de más vacunas de Pfizer y hay una compra centralizada de la vacuna de Moderna". "¿Cuándo llegarán? Irán llegando. Esto nos va a costar meses, porque cuando hablemos de vacunar a la población general sin grupo de riesgo esto va a ser largo y probablemente durante todo el verano se va a estar vacunando. Yo no cifraría ni en seis ni en doce meses. Va a ser largo", ha insistido, en respuesta a una pregunta deen el pleno del Parlamento de Navarra.Sí ha afirmado la consejera que, un total de 18.000. Comenzará este mismos viernes con los equipos móviles de salud, que se irán desplazando por las áreas básicas y serán reforzados por una unidad móvil utilizada expresamente para ello.La vacunación a los sanitarios comenzará este viernes en. Además, se ha agendado ya cita a más de un millar de profesionales en Refena. También se ha fijado la vacunación para el 18 de enero en Irurtzun, Leitza y Ultzama y el 19 de enero en Oronoz Mugaire.Tras realizar la vacunación de todo el personal sanitario del Servicio Navarro de Salud, comenzará la vacunación de los sanitarios de los hospitales privados, que se llevará a cabo por parte de estos propios hospitales con el apoyo logístico del Departamento de Salud. "Hay toda una organización con personal formado", ha afirmado.Santos Induráin ha señalado que la inmunidad de rebaño se consigue al alcanzar al 70% de la población, "de ahí la importancia de acelerar al máximo el proceso, pero desde una aplicación racional". "Nos toca seguir manteniendo las medidas de prevención tanto individual como colectivas. Tenemos tres brotes en residencias, las tres vacunadas con la primera dosis, que no confiere inmunidad", ha recordado.La portavoz de Izquierda-Ezkerra,, ha compartido que "no hay que generar falsas expectativas en la población" y que se debe repetir el mensaje de que se guarde la distancia de 1,5 metros, se lleve la mascarilla y se mantenga el lavado de manos. Sin embargo, ha lamentado que no haya más concreción en las previsiones para la inmunidad. "Antes del verano no, durante el verano sí, puede ser un año, puede ser más. Estoy de acuerdo en que hay que avanzar con firmeza y decisión, pero si hay una vacuna que es eficiente, ¿por qué no se está vacunado con esa vacuna masivamente?", ha planteado.