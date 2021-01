Coronavirus: Navarra supera los 200 casos positivos en un solo día

Los temidos efectos de las Navidades empiezan ya a pasar una evidente factura a Navarra, que detectó el miércoles 208 nuevos casos de infección por Covid-19, 13 más que en la jornada anterior, según datos provisionales del Departamento de Salud. Se trata del día con más positivos en dos meses exactamente. La tasa de positividad ha bajado muy levemente y queda en el 7,7 %, tras realizar el sistema público de salud 2.691 pruebas (PCR y test de antígenos).



Además, la incidencia acumulada de contagios en los últimos 14 días vuelve a subir en la Comunidad Foral, hasta 313,20, cuando el martes era de 301,89. Es decir, Navarra se mantiene en riesgo muy alto, según los parámetros del Ministerio de Sanidad.



El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra expresó ayer su "preocupación" por el aumento de casos en las personas de 75 años y más (de un 74%) en la última semana, seguidos por los de 55 a 74 años (58%), hecho que "puede llevar al aumento de las hospitalizaciones y defunciones en las próximas semanas", según recoge el último informe de vigilancia epidemiológico.



Así, del 4 al 10 de enero se confirmaron 1.115 casos (169 por 100.000 habitantes), con un aumento del 38% respecto de la semana anterior. El 68% de estos contagios fueron sintomáticos, y el 76% eran contactos de otros casos confirmados. Las mayores tasas se observaron en el grupo de 15 a 34 años (258 por 100.000), seguidos por los de 35 a 54 años (169) y los mayores de 75 años (158). Salvo en menores de 5 años (96), en todos los grupos de edad se superaron los 110 casos por 100.000. El informe concluye que el "aumento moderado de la transmisión del virus" no ha tenido "hasta el momento" repercusión en ingresos y defunciones.



Cuatro municipios o zonas básicas de salud registraron 10 o más contagios: Buñuel, Cortes-Buñuel, con 15, Lumbier, con 13, y Barañáin con 10. Les siguieron en la lista diaria Ermitagaña, con 9, Burlada y Milagrosa, con 8, y Huarte y Tudela Este, con 7.







Navarra endurecerá a partir del viernes las restricciones para combatir la pandemia de la covid-19 de cara a unas semanas que se presentan "absolutamente cruciales" para tratar de contener la curva de contagios y que así la tercera ola no produzca una embestida de ingresos y fallecidos como las dos anteriores. Así, tal y como ya avanzó este medio ayer, el Gobierno foral adelanta el cierre de la hostelería de las 22.00 a las 21.00 horas –se mantiene el aforo del 30% en interiores y al 100% en terrazas– y reducirá los aforos de grandes y medianas superficies al 30%. Además, y como novedad, la actualización de la orden foral incluye la prohibición de fumar en las terrazas de los establecimientos y en movimiento, es decir, no se podrá fumar mientras se anda por la calle, solo se podrá consumir tabaco estando quieto y siempre que se esté a más de dos metros del resto de personas. Según el Decreto Ley Foral 9/2020, de 16 de septiembre, "fumar en espacios públicos cuando no se pueda respetar la distancia de dos metros" se considera una infracción leve y la sanción puede ir desde los 100 hasta los 3.000 euros.



Estas medidas contempladas en la orden foral entrarán en vigor esta noche –a las 00.00 horas del viernes– y se alargarán dos semanas, hasta el 28 de enero, aunque se revisarán a los siete días y podrán ser endurecidas en cualquier momento.













Datos del martes

Navarra detectó el martes 195 nuevos casos, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.436 pruebas (1.690 pruebas PCR y 746 test de antígenos). De este modo, la tasa de positividad se situó en el 8%.

Además, el martes se produjeron ocho nuevos ingresos en la Comunidad Foral relacionados con esta enfermedad, ninguno de ellos en la UCI. Asimismo, se registraron dos nuevos fallecimientos, una mujer de 66 años y un hombre de 86 años, de modo que la cifra total de muertes confirmadas por esta causa se sitúa en 983.

Por zonas, en Pamplona/Iruña y su comarca se registraron el 47% de los casos positivos; en el área de Tudela, el 15%; y en la de Estella-Lizarra, el 7%. Los demás positivos (31%) se repartieron por otras zonas de Navarra.

Respecto a las y los profesionales sanitarios del sistema público de salud afectados por la covid-19, según informó el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), había 49 positivos activos y en la última semana se produjeron 26 nuevos contagios. La plantilla está compuesta por alrededor de 13.000 profesionales.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, los grupos mayoritarios fueron el de 30 a 44 años, con el 23%, y el de 45 a 59 años, con el 22%. A continuación, se situó el grupo de 15 a 29 años, con el 20%, y el de mayores de 75 años, con el 17%. Finalmente, estaban el grupo de menores de 15 años, con un 10%,y el de 60 a 75 años, con el 8%. La edad media de los nuevos positivos se situó en 47,2 años. Con respecto al género, el 56% de los casos son mujeres y el 44%, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según indicó Osasunbidea, tras el balance de ingresos y altas, 129 personas permanecían el martes ingresadas con y por covid-19 (mismo número que el lunes), 13 de las cuales se encontraban en puestos UCI (dos menos que el día anterior) y otras 16 en hospitalización domiciliaria (dos más). Los demás, 100 pacientes, estaban en planta. Así, la incidencia acumulada de infecciones por el virus se sitúa en 44.255 casos en la Comunidad Foral.

63 escolares confinados de pamplona y villava Por otro lado, un total de 63 estudiantes de Infantil y Primaria fueron confinados en las últimas veinticuatro horas, que representan al 0,10% del total de estudiantes de la Comunidad Foral. En concreto, según indicaron desde el Ejecutivo, se confinó a 17 escolares de cinco años de Infantil del colegio Hijas de Jesús, de Pamplona; 16 alumnos y alumnas de 4 años de Infantil de la ikastola Hegoalde, de Pamplona; 17 escolares de 4 años del colegio Calasanz, de Pamplona y 13 de Infantil del colegio La Presentación, de Villava.