Nieve en el Pirineo navarro por el Día del Padre

La nieve ha hecho acto de presencia este viernes 19 de marzo, Día del Padre, en Navarra, como estimaban las previsiones a lo largo de la semana.





Ahora me he desplazado a #Izalzu, la segunda localidad de mayor altitud del #ValleDeSalazar a poco más de 800m, nieva con intensidad aunque de momento no consigue cuajar el asfalto, si el resto de superficies como campos y tejados del pueblo con unos 2 o 3 cms ya. pic.twitter.com/YiNmIJdtuO