Baja la incidencia en plena Semana Santa y suben los contagios y la presión hospitalaria

Sanidad notificó ayer 9.571 nuevos casos de la covid-19 en las últimas 48 horas, en las que han fallecido 157 personas, ha subido la presión hospitalaria y la ocupación en las UCI y la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha experimentado un leve descenso de tres puntos.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad la incidencia acumulada en España se sitúa en 151,79 contagios por 100.000 habitantes frente a los 154,76 del jueves.

Este descenso es casi generalizado en muchas comunidades autónomas, a excepción, por ejemplo, de la CAV, que se sitúa en riesgo extremo por superar los 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La comunidad vasca ha registrado 258,32 contagios y se suma, así, a la lista de autonomías que se mantienen en riesgo extremo por están Navarra (326,23), Madrid (267,01) y las ciudades autónomas de Ceuta (315,91) y Melilla (416,88). En riesgo alto (más de 150 casos) están Catalu-nya (190,44), La Rioja (166,29) y Asturias (157,44), mientras que la Comunidad Valenciana continúa manteniéndose en la nueva normalidad (33,02).

Un total de 75.698 personas han perdido la vida por culpa del virus desde el inicio de la crisis sanitaria, una cifra que supone 157 fallecidos más que los registrados en el anterior recuento de hace 48 horas, cuando se contabilizaron 75.541.

la vacunación se ralentiza Sanidad informó también ayer de que se han administrado un total de 206.443 dosis de vacunas en las últimas 48 horas en España, dos jornadas que han coincidido con las festividades del Jueves y Viernes Santo de la Semana Santa.

Precisamente por ser ambos días festivos en varias comunidades esta cifra se aleja del récord de dosis diarias establecido el pasado jueves cuando se suministraron 306.995 dosis en un día.

En total, España ha recibido hasta el momento 9.703.645 vacunas, de las que se han administrado 8.548.598 dosis, el 88,2% de las entregadas a las comunidades.

El número de personas que ya han recibido la pauta completa de alguna de las tres vacunas autorizadas asciende a 2.841.148 y la mayor parte de las vacunaciones ha sido con el suero de Pfizer (2.704.358), seguido del de Moderna (136.721) y el de AstraZeneca/Oxford (69).

Precisamente, en cuanto a la vacuna de AstraZeneca, el Gobierno de Países Bajos anunció ayer la suspensión de la campaña de vacunación contra el coronavirus con este fármaco, un día después de hacer lo propio para aquellas personas que tengan más de 60 años.

Según las informaciones facilitadas por el diario neerlandés De Telegraaf, la decisión ha sido adoptada durante una reunión entre el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Sanidad Pública y Medio Ambiente (RVIM) con el objetivo de evitar que las dosis se echen a perder.

La decisión se ha debido a los cinco últimos casos de efectos secundarios graves en mujeres de entre 25 y 65 años, una de las cuales ha fallecido. Es la segunda vez que las autoridades sanitarias neerlandesas detienen el uso de esta vacuna, después de que el mes pasado se paralizará su inoculación durante dos semanas.

En Reino Unido, siete personas han muerto a causa de unos raros coágulos de sangre después de recibir la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19, según informó la BBC.

La Agencia Reguladora de Medicinas y Cuidados para la Salud (MHRA, en inglés) del Reino Unido señaló ayer que identificaron 30 casos de unos raros coágulos de sangre entre los 18,1 millones de personas vacunadas con ese preparado hasta finales de marzo.

Ese organismo regulador puntualizó, no obstante, que los riesgos asociados a estos coágulos son "muy pequeños" y que la población debería aceptar la vacuna cuando sea ofrecida por la Sanidad.

apuntes

Portugal. España ha decidido prorrogar los controles en la frontera interior terrestre con Portugal hasta el próximo 17 de abril con las mismas limitaciones aplicadas hasta el momento debido a la situación epidemiológica en ambos países..

Italia. Desde ayer y hasta mañana, los tres días festivos en Italia por la Semana Santa, el país permanecerá completamente cerrado, al haberse decretado "zona roja" en todo el territorio, lo que obliga a no salir de casa si no es por emergencia o trabajo y al cierre de todas las tiendas, una situación que no cambiará en todo abril debido a una curva epidemeológica que no termina de descender como se esperaba.

Argentina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, que ya había recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19, confirmó que, tras tener fiebre, dio positivo en un test de antígenos.

la cifra

2.922

muertos EN UN DÍA en brasil. Brasil sumó el viernes 70.238 nuevos casos y 2.922 fallecidos por coronavirus en un solo día en el contexto de una semana en la que ha batido récord de datos desde el inicio de la pandemia. El total de positivos asciende a 12.910.082 y el de fallecidos, a 328.206.