ANET-Tradisna y la solidaridad en la N-121-A

decía Descartes que: "No hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón: todo el mundo está convencido de tener suficiente."

En ningún momento hemos pretendido polemizar con ustedes. Nada más lejos de nuestra intención. No obstante, tras leer el escrito que nos dedicaron el pasado jueves 15 de abril nos hemos visto en la obligación de contestar, dado el desconcierto en el que parecen estar sumidos y por ende el que pueden transmitir.

Al parecer, según se deduce de sus palabras, en este conflicto de la N-121-A y por encima de cualquier otro damnificado (con el cual se solidarizan) destacan unas únicas víctimas: los transportistas navarros, o los que ustedes representan mejor dicho.

Incomprensiblemente, y en su afán de presentarse como mártires, denunciaban de una forma un tanto torticera que los "trabajadores esenciales (palabras textuales) encargados de abastecer a la zona norte de Navarra y de exportar sus productos, se iban a encontrar la vía cortada en 11 puntos por vecinos protestando en su contra", y nos pedían por favor, que no lo hiciéramos.

Desde el respeto: no pueden decir esto y pretender que les tomemos en serio...

Pero la curiosidad nos hace seguir leyendo, y acto seguido añaden : "Desde ANET y Tradisna se nos rompe el alma al ver a nuestros compañeros de trabajo, autónomos y empresas de transporte navarras enfrentándose a algo así", pero no contentos con eso y para terminar de multiplicar nuestro estupor, rematan con esto: "pedimos que esta discriminación al sector y a todas las personas dedicadas a la cadena de suministro de Navarra pare"

Punto uno: los 11 cortes programados fueron simultáneos ,es decir, todos al mismo tiempo, de apenas 5 minutos de duración, los cuales destacaban por su carácter simbólico, y donde se tomaron todas las precauciones con el fin de garantizar la seguridad de manifestantes y de usuarios/as de la vía. De todos/as (que son unos cuantos/as), no solo de ustedes.

Como comprenderán el abastecimiento de la zona no se iba a ver afectado y mucho menos si tenemos en cuenta que fue a las siete de la tarde...

Punto dos: Los vecinos/as de la zona no plantean estos actos en contra de nadie, y mucho menos en contra de los transportistas navarros, muchos de ellos vecinos/as nuestros/as. Eso es absolutamente ridículo.

Punto tres: Si a ustedes se les rompe el alma porque sus compañeros se tengan que enfrentar a "algo así" (un corte de cinco minutos) imaginen como se nos queda el cuerpo a nosotros/as, que llevamos años soportando una invasión constante de camiones de gran tonelaje día si día también. Con todo lo que ello conlleva, en cuanto a riesgo, degradación, contaminación, y congestión del tráfico, cuando mal que les pese, hay alternativa para evitarlo.

Ustedes nos piden solidaridad: ¿y qué hay de la suya para con nosotros?

Encima se atreven a acusarnos de que estamos discriminando al sector, cuando lo único que pedimos es que el transporte internacional sin origen ni destino se desvíe por la autovía. Si, repetimos, y seguiremos repitiendo, el transporte INTERNACIONAL sin origen ni destino en la zona. Todo aquel que tenga que descargar o cargar en la comarca lo hará circulando por la N-121-A como no puede ser de otra forma. Que parece mentira que haya que repetirlo tantas veces.

¿Pueden ustedes que tanto presumen de apoyar nuestro derecho a la movilidad y se jactan de estar con los vecinos del norte de Navarra explicarle a la opinión pública, por qué un camión que parte de Almería con destino Amsterdam , que se va a meter entre pecho y espalda 2.311,6 km no puede hacer 22km más?. Porque si ustedes no pueden lo hacemos nosotros: por dinero. Y eso no es lo peor, lo peor es que a penas es por un puñado de euros. Déjense de victimismos y de monsergas. A ustedes, el bienestar de los pueblos del norte y su derecho a tener una vía de comunicación y de cohesión territorial como dios manda se la trae al pairo si eso les cuesta pasta.

Pero miren por dónde, nosotros desde el primer momento, si nos hemos puesto en su lugar, porque si algo hemos defendido, es que en la medida de lo posible se les compense ese trayecto de más que se les obligaría a realizar, como ya se hace en las comunidades que vienen aplicando estos desvíos obligatorios. Pero no se equivoquen, en este caso, cuando hablamos de ustedes, no hablamos de los transportistas navarros/as, no. Nos referimos a todos/as aquellos/as que se vieran afectados/as. No discriminamos a nadie.

Por cierto, el argumento de que ustedes ralentizan el tráfico como colesterol del bueno que son, es de lo más "ingenioso", pero no cuela. Si un camión respeta los límites de velocidad de la N-121-A en todo su trayecto (rotondas, cruces, travesías) es matemáticamente imposible que llegue antes que por la autovía. Pero todos/as sabemos que efectivamente llegan antes, ¿a que si?...

Lo cierto es que podríamos seguir desmontando su argumentario porque no tiene desperdicio, pero no es cuestión de aburrir al personal. Aún así no queremos dejar pasar algo que nos ha provocado algo así como una medio sonrisa. Nos dicen que las mercancías no las pueden desviar por la A-15 porque esta no es una vía paralela (va a resultar que es perpendicular). Pero de inmediato añaden que una vía 2+2 si que permitiría al transporte circular sin molestar, fuera esta paralela o no a la N-121-A. ¿fuera paralela o no?, ¿la A-15 no vale porque no es paralela pero una 2+2 podría valer aunque tampoco lo fuera? Quién fuera Descartes para descifrar algo así.

*Alcaldes : Juankar Unanua (Igantzi), Aitor Elexpuru (Bera), Dabid Iturria (Arantza), Ladis Satrustegi (Lesaka), Miguel Mari Irigoien (Etxalar),Ane Otxandorena (Elgorriaga), Leire Ortuoste (Doneztebe), Natalia Rekarte (Donamaría), Ernesto Dominguez (Zubieta), Francisco Javier Bereau (Ituren),Ugutz Zelaieta (Oitz),Andres Etxenike (Bertizarana), Jon Telletxea (Beintza-Labaien), Evaristo Mentaberri (Zugarramurdi),Iñaki Ariztia (Urdazubi), Edurne Barberena(Araitz-Orkin),Isabel Baleztena (Lantz), Miguel Angel Larraioz (Anue),Alberto Urdaniz (Odieta), Marikarmen Lizoain (Olaibar),Pedro Lezaun (Ezkabarte), Alfredo Arruiz (Uharte). Mikel Uriarte (Bombero Oronoz-Mugaire) Carlos Etxeberria (Plataforma por la seguridad vial de Uharte)