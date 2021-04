Basaras: "A las vacunas se les mira con una lupa distinta a otros medicamentos"

Miren Basaras afirma que se pueden mezclar vacunas siempre que el resultado esté avalado por ensayos clínicos. Después de que el ministerio de Sanidad haya abierto la puerta a que a las personas menores 60 años que han recibido una dosis de AstraZeneca, se les administre una segunda de Pfizer, la microbióloga de la UPV/ EHU señala que habrá que esperar al resultado del ensayo clínico que va a liderar el Instituto Carlos III para comprobar si la segunda dosis de Pfizer mejora la inmunidad generada de los que ya recibieron en primer lugar AstraZeneca.

Entrevistada en Onda Vasca-Grupo Noticias, Basaras recuerda que es habitual mezclar otro tipo de vacunas en algunos pacientes para conseguir una inmunidad heteróloga. Una posibilidad valada siempre por un ensayo clínico.

Sin embargo, la experta no entiende que no se administre la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años ya que los riesgos son muy bajos, y allí donde se ha administrado, como Reino Unido, no se ha detectado ni un solo caso de trombo."Estamos en plena pandemia y tenemos una herramienta eficaz: la vacuna. No entiendo que a las vacunas se les mire con una lupa distinta a otros medicamentos. El riesgo cero no existe. No se prohíbe un anticonceptivo, o fumar u otras acciones con riesgo que provocan trombos".

RETRASAR SEGUNDA DOSIS DE PFIZER Y MODERNA



La microbióloga no es contraria a retrasar la segunda dosis de vacunas para que puedan llegar a mayor número de personas. Recuerda que es un estrategia por la que ya han optado países como Reino Unido, Finlandia, Dinamarca o Canadá, y que se ha demostrado factible siempre que el periodo de administración de la segunda dosis no se alargue más allá del tiempo en el que se ha demostrado se mantiene la inmunidad generada.

"Es no hacer caso del prospecto de las farmacéuticas, pero sabemos que a tiempo real está funcionando. Sabemos que la vacuna es efectiva a pesar de retrasar su segunda dosis 12 semanas", explica.

JANSSEN



Basaras considera que tanto la Agencia Europea del Medicamento como el su organismo homólogo en Estados Unidos recomendarán el uso de Janssen por que sus beneficios superan los efectos secundarios. Lamenta que los gobierno son estén siguiendo siempre los criterios marcados por la EMA o la FDA, y pone commo ejemplo que se paralizara la vacunación con AstraZeneca entre los menores de 60 años en contra del criterio del organismo europeo. "Durante esta pandemia los gobiernos no siempre están basando sus decisiones en evidencias científicas".

Por último, Basaras considera que, si no se ha alcanzado la inmunidad de rebaño en verano, al menos se habrá logrado vacunar a la población por encima de 50 años, la más susceptible de desarrollar síntomas graves tras contagiarse de covid.