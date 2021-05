Los hosteleros reciben el plan de desescalada "con más dudas que certezas"

Pamplona – Pese a que ya acuerdan con el Gobierno foral la apertura del interior de los establecimientos, los hosteleros no se muestran del todo satisfechos tras la reunión que mantuvieron con representantes del Ejecutivo el miércoles. Del encuentro salieron con más dudas que certezas y no se muestran excesivamente confiados con el plan de desescalada que les transmitió de palabra el Gobierno, principalmente por una cuestión que llevan tiempo rechazando: se vincula su actividad a la evolución epidemiológica.

"La valoración que hacemos de la reunión es negativa porque siguen fiando nuestro trabajo a la situación de la pandemia. Nos han presentado el plan pero van a abrir las fronteras y van a relajar medidas por lo que no es descartable un repunte. Seguimos pidiendo que no se nos vincule a la evolución de los datos", manifestó ayer a este periódico el portavoz de la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (Anapeh), Juan Carlos Oroz. Además, incidió en que de la rueda de prensa salieron "con más dudas que certezas": "Ahora nos meten un nuevo concepto, que es distinguir entre qué es una comida y qué no. Además, no sabemos si los establecimientos que no dan comidas o cenas podrán abrir sus interiores, está todo en el aire".

En el mismo sentido se pronunció el gerente de la Asociación Casco Antiguo de Pamplona, Carlos Albillo, que también duda sobre la aplicación de esta desescalada, por lo que apuntó que "tendremos que esperar a que se tome la decisión, que puede ser el día 13 de mayo, y entonces ver si la situación está como para que podamos abrir los interiores". Otro tema que Albillo no ve con claridad es el encaje legal que tendrán las flexibilizaciones, ya que éstas están previstas cada semana y el Gobierno tiene la intención de que la orden foral tenga una vigencia quincenal. "Que vaya a ser cada semana es algo que nos choca y en teoría flexibilizarán con las revisiones que van a ir haciendo de la orden foral, pero es algo que todavía no sabemos exactamente cómo se va a articular. Tendremos que esperar a que se publique la orden", expresó.

Asimismo, mostró su disconformidad con el tema de los aforos, ya que creen que el 50% de los interiores, es una medida muy restrictiva: "Ya solo con la distancia que tiene que haber entre las mesas y que tiene que haber muchas porque solo pueden estar 4 personas en cada una se reduce el aforo. Por eso nos parece que deberían ampliar más los aforos".

Por su parte, Ana Beriáin, presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (Aehn), valoró positivamente la reunión por el hecho de que "se escuchó al sector". Sin embargo, matizó que "recuperar la normalidad va a costar mínimo un mes y medio, y eso teniendo en cuenta que vaya todo bien". "Por lo menos hemos tenido una reunión en la que se habla de flexibilizar medidas y reabrir interiores, pero todavía no hay nada claro y de aquí al día 14 puede cambiar todo.

"Recuperar la normalidad va a costar mínimo un mes y medio, y eso teniendo en cuenta que vaya todo bien" Ana Beriáin Presidenta de Aehn

"La valoración de la reunión es negativa porque fían nuestro trabajo a la situación de la pandemia" Juan Carlos Oroz Portavoz de Anapeh