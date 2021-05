Detenido un enfermero por robar vacunas contra la Covid para venderlas

Un enfermero fue detenido el viernes 7 de mayo por agentes de la Policía Nacional en La Línea de la Concepción (Cádiz) por ester involucrado en una trama de venta ilícita de vacunas contra la Covid.

El sanitario, que estaba encargado de la campaña de vacunación oficial contra el Coronavirus en el hospital de esta localidad, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, aprovechaba su puesto de trabajo para sustraer las dosis. Después las inoculaba a personas no incluidas en las listas de la Junta de Andalucía previo pago de una importante suma de dinero.

La investigación, realizada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia y la Comisaría de La Línea de la Concepción, se inició cuando el hospital comprobó que faltaban dosis del antídoto de forma reiterada a lo largo del tiempo. El individuo fue arrestado cuando agentes de la Policía Nacional descubrieron una nevera con dosis de las vacunas en el maletero de su coche.

Por el momento, no se conoce el número de dosis que han sido sustraídas ni el precio que el detenido cobraba por administrarlas. También está por confirmar si participaron otras personas en la trama. El sanitario está siendo investigado como presunto autor de cohecho, falsedad documental y malversación de caudales publicos. No obstante, no han trascendido detalles ya que la investigación ha sido declarada secreta por el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad.