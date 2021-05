El Colegio de Periodistas de Navarra pide apoyo al Parlamento para mejorar funciones

El Colegio de Periodistas de Navarra ha pedido el apoyo del Parlamento foral para avanzar en elementos formales que apoyen su función, como el desarrollo de un Estatuto del Periodista Profesional, la creación de un epígrafe propio en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y la configuración de un Consejo General de Colegios Oficiales de Periodistas en España.

Ha sido en una comparecencia parlamentaria, donde se ha recordado al periodista navarro David Beriáin recientemente asesinado en Burkina Faso, Puesto además como ejemplo del buen ejercicio independiente de una profesión que, por otro lado, adolece de problemas como precariedad laboral o dependencia de empresas con intereses que desvirtúan su función.

La totalidad de los grupos de la Cámara se ha mostrado favorable a las peticiones de los representantes del Colegio de Periodistas de Navarra, si bien algunos han advertido de que las competencias del Parlamento foral sólo permiten trasladarlas al ámbito estatal, sin posibilidad de intervenir más que con la constatación de su apoyo para "dignificar" la profesión por medio de las tres peticiones.

Al respecto, el decano del Colegio, Miguel Ángel Barón, ha subrayado la "precariedad, intrusismo, conciliación o las injerencias para evitar que nos rompan la independencia informativa" como principales amenazas de la profesión, y ha reclamado que para combatirlas "necesitamos ser alguien y tener armas".

Consciente de que sus peticiones son modificaciones de leyes estatales, ha explicado que "les avisaremos cuando en Madrid se vaya a tratar esto, para que llamen a sus compañeros y socios".

Ha sido contundente al explicar que con la demanda de la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas en España no hacen más que pedir lo que marca la ley pero cuya ejecución en la actualidad bloquea la Asociación de Periodistas de Madrid, que tiene "hegemonía" en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) al primar en este órgano el número de asociados.

Esta prevalencia la perdería en el Consejo General de Colegios, donde cada colegio regional tendría un voto, ha advertido Barón, quien ha señalado la importancia de este órgano de referencia para la relación entre periodistas y las administraciones, en este caso la estatal donde ha lamentado que la "cercanía" de los periodistas madrileños con el poder público ha conseguido hasta ahora paralizar la creación.

Al respecto, ha recordado que en la actualidad en España ya hay 14 de los 17 colegios autonómicos de periodistas constituídos, y por tanto "exigimos el Consejo General tal y como marca la legislación vigente", ha dicho.

También, Barón ha reconocido a David Beriáin, ya premiado por sus propios compañeros en Navarra hace más de una década cuando comenzó a despuntar con sus reportajes independientes, una circunstancia que ha explicado que le obligó a desvincularse de las grandes empresas informativa y a crear su propia productora, después de trabajar también como autónomo, con problemas como los que han venido a relatar en esta sesión y que sufren igualmente periodistas de Navarra.

Uno de ellos es otra de las demandas planteadas, en este caso por la colegiada Silvia Ansorena, quien ha reclamado la creación en el IAE de un epígrafe específico para los periodistas, que actualmente se enmarcan en un genérico que los vincula con profesiones artísticas y artesanas.

"Lo que no está definido nos preocupa porque no es objeto de atención", ha señalado la periodista, quien igualmente ha advertido sobre la diversidad de funciones que en la actualidad se desarrollan en el sector de la comunicación y ha planteado que "es difícil de medir lo que no está registrado".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra y miembro de la Junta del Colegio, Pachi Pérez, ha reclamado el desarrollo de un Estatuto del Periodista Profesional, un documento que blinde la independencia y las condiciones del ejercicio profesional de los informadores, para el que "existe base constitucional".