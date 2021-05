Ikusgune: "Ha crecido la transfobia con los bulos generados con la nueva ley"

La portavoz de Naizen califica como surrealista todo el debate que se está dando en torno a la nueva ley trans. Cree que el PSOE no sé está tomando la misma posición que ha mantenido en las comunidades autónomas donde se han podido desarrollar leyes similares que no han generado tanto debate. En una entrevista en Onda Vasca-Grupo Noticias, Beatriz Sever ha dicho que el debate se "está tergiversando" ya que es "naif pensar que una persona va dejar de ser quién es porque no le dejes modificar su DNI".

La representante de Naizen destaca además que una persona trans que vive en Burgos tiene menos derechos que una que vive en Euskadi donde está reconocido su derecho a cambiar su identidad en la documentación oficial. Sin embargo, explica que las personas trans vascas también se ven afectadas por lo que se marca desde Madrid y pone un ejemplo. "Estudiantes que ya han cursado sus estudios con su nueva identidad recibirán este año su título de Bachiller con su antiguo nombre", señala.

Además, el coordinador de Ikusgune, el Observatorio contra la LGTBI+fobia de Gasteiz, destaca que se ha incrementado la transfobia con los bulos y la hostilidad que se han generado a lo largo de la redacción de la nueva ley.

"El año pasado el 12 % de los caos de discriminación que recogíamos eran contra personas trans, este año las incidencias que afectan a ese colectivo suponen el 43 %", afirma.

Un fenómeno que ratifica la directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno vasco, Monika Hernando, quien destaca que "los partidos políticos y las instituciones tienen la responsabilidad de evitar que se generen discursos del odio y pueden suponer un retroceso en la consecución de derechos".

Hernando reconoce que en los últimos años se ha avanzado mucho en Euskadi en los derechos del colectivo LGTBI. Pero insiste en que es necesario seguir dando pasos, en especial en educación y concienciación, porque "queda mucho camino por recorrer".