Urkullu pide a Pedro Sánchez volver al uso obligatorio de mascarilla y que dote a las Comunidades de herramientas jurídicas

Urkullu vuelve a solicitar a Sánchez que dote de herramientas jurídicas para que las comunidades puedan adoptar nuevas restricciones que sirvan para "el control de la pandemia". El lehendakari aboga por limitar la movilidad nocturna y reducir las agrupaciones de personas.

El lehendakari ha pedido al presidente que la mascarilla vuelva a ser obligatoria al aire libre y que esta misma semana adopte las "medidas necesarias" para dotar a las autonomías de "un marco de seguridad jurídica suficiente" para poder limitar la movilidad nocturna y el número de personas por reunión.En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, su portavoz,, ha informado de que el lehendakari envió ayer un carta a Sánchez para trasladarle su "preocupación" por que el real decreto de flexibilización del uso de la mascarilla se ha traducido "en muchos casos" en el abandono total de esta protección.Por ello le ha pedido que modifique el real decreto antes de que mañana sea sometido a ratificación en el Congreso "para que sea posible reafirmar con nitidez que el uso constante de mascarilla debe ser una obligación" y que solo pueda prescindirse de ella en "espacios naturales donde no haya concurrencia de personas".En la misiva, Urkullu también transmite su preocupación por el alza de contagios y las "situaciones dispares" que se están dando en las distintas comunidades "como consecuencia de las decisiones de los tribunales correspondientes", que en unos casos respaldan las restricciones impulsadas en cada autonomía y en otros las tumban.Por ello pide a Sánchez "formalmente y en nombre de una cogobernanza real y efectiva, la adopción urgente, esta misma semana, de las medidas necesarias para dotar a las comunidades autónomas de un marco de seguridad jurídica suficiente para aplicar de inmediato medidas que tengan que ver con la limitación de la movilidad nocturna y con el número personas que puedan agruparse".En la carta el lehendakari no usa la expresión estado de alarma y "no entra en consideración de cuál es la medida concreta" que pueda adoptarse, aunque sí pide que se haga de manera "urgente" porque con el marco jurídico actual no hay posibilidad de adoptar restricciones más duras.El portavoz ha recordado en este sentido que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha impedido en varias ocasiones que el Gobierno Vasco endureciera las medidas sanitarias. En Euskadi "se han tomado las medidas que podían tomarse", ha añadido.Por ello, y a la vista de la "inseguridad que no permite la adopción de medidas efectivas" tras las decisiones los diferentes tribunales superiores, Urkullu se ha dirigido a Sánchez para pedir herramientas jurídicas.En este contexto aún es pronto para adelantar las medidas que puedan tomarse este jueves en el consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) dado que el margen de actuación estará condicionado por el Consejo Interterritorial de Salud de esta misma tarde y por la decisión sobre la mascarilla que se adopte mañana en el Congreso.En cuanto a la prohibición de reunirse en espacios públicos como parques entre las 00.00 y las 6.00 horas, el portavoz ha dicho que la aplicación de esta medida "no se juzga en un fin de semana"."Nos enfrentamos a un verano muy complicado", ha advertido Zupiria, al tiempo que ha añadido que en el cumplimiento de las medidas sanitarias deben "colaborar todas las instituciones y toda la ciudadanía a lo largo de las próximas semanas" y seguramente durante todo el verano.