Extinction Rebellion protesta en varias ciudades por la "inacción climática"

Activistas del colectivo 'Extinction Rebellion' han realizado este domingo una sentada individual en ciudades como Iruña, Cádiz, Mallorca, Barcelona, Ibiza y Valencia, en la que han dificultado parcialmente la circulación de algunas vías con el objetivo de protestar contra la "inacción climática" y exponer los miedos respecto a un presente y futuro organizado por las catástrofes climáticas.

Según ha informado el colectivo en una nota de prensa, los activistas se han sentado en soledad y en actitud pacífica en la carretera, sin bloquear completamente el tráfico, con el objetivo de demostrar simbólicamente su "vulnerabilidad" como ciudadanos ante el temor que sienten por la "información climática y su propio futuro".

Los activistas portaban carteles en los que se podían leer "me aterra saber que los más jóvenes no tienen futuro debido a la crisis climática" o "tengo 17 años y no sé que hacer con mi vida por miedo a la crisis cllimática".

Asimismo, desde Extinction Rebellion señalan que esta acción tiene también el objetivo de concienciar a la población de la "fragilidad" como civilización y como individuos ante los retos de la crisis climática, así como de que "el miedo puede ser también una herramienta de lucha, concienciación y organización ciudadana ante la indiferencia de los líderes mundiales".