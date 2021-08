Cielo cubierto y con lluvias al norte, y descenso de temperaturas en Navarra

El cielo presentará este sábado en la mitad norte de Navarra intervalos nubosos de madrugada aumentando a nuboso, o cubierto en las zonas de montaña, para volver a abrirse claros al final de la tarde, y en la mitad sur habrá intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso con alguna nube de evolución en la ribera.

Con posibilidad de brumas o nieblas dispersas en zonas de montaña al principio y final del día, caerán lluvias débiles y chubascos dispersos en la mitad norte durante las horas centrales del día, más probables, frecuentes e intensos en zonas de montaña.

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia vientos flojos del norte y noroeste, con intervalos más intensos en la mitad sur durante las horas centrales del día.

Domingo 8 de agosto



Lunes 9 de agosto



Martes 10 de agosto

Lasirán en, más acusado en las máximas, de forma que los termómetros oscilarán en Estella entre 13 y 25 grados, en Pamplona de 13 a 24, en Roncal de 10 a 25 y en Tudela entre 17 y 29 grados.El domingo se esperan intervalos nubosos en el tercio norte y cielos cubierto sen zonas de montaña, con posibilidad de brumas o nieblas al principio y final del día. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en la vertiente cantábrica por la mañana. Las temperaturas cambiarán ligeramente, predominando los descensos en las mínimas y los aumentos en las máximas. Los vientos serán flojos y provenientes del noroeste y norte.Se esperan cielos nubosos de madrugada, abriéndose claros a lo largo de la mañana y volviendo a aumentar las nubes en la mitad norte al final de la tarde. No se descarta alguna bruma o niebla dispersa al principio y final del día. Las temperaturas mínimas sufrirán cambios ligeros y las temperaturas máximas irán en aumento, que puede ser notable en la mayor parte del territorio. Los vientos serán flojos y de dirección variable.El día será poco nuboso o con intervalos nubosos. En las zonas de montaña, la nubosidad de evolución aumentará en las horas centrales del día. No se descarta alguna bruma o niebla en zonas de montaña al principio y final del día. Se esperan cambios ligeros en las temperaturas, predominando los aumentos. Los vientos serán de nuevo flojos variables.