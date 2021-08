El 'Ocean Viking' desembarca en Sicilia a los más de 500 migrantes rescatados

La ONG Sos Méditerranée ha confirmado que los casi 550 migrantes rescatados en los últimos días por su barco 'Ocean Viking' en el Mediterráneo podrán desembarcar finalmente este domingo en el puerto siciliano de Pozzallo.



Algunos de los migrantes más debilitados ya habían abandonado el barco para recibir atención médica, pero todavía quedan a bordo tres mujeres embarazadas, y 118 menores, 94 de ellos sin acompañar.



"Alivio para 549 supervivientes en el 'Ocean Viking': desembarcaremos en Pozzallo, Sicilia, mañana (por el domingo)", ha explicado SOS Méditerranée en su cuenta de Twitter, donde ha lamentado la espera a la que se han vistos sometidos la tripulación y los pasajeros del barco.





This morning, the #OceanViking has docked in the port of Pozzallo, Sicily. We will start the disembarkation of survivors today. pic.twitter.com/xgzgY0vQcV