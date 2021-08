28 jóvenes migrantes participan en un pionero programa de integración

PAMPLONA – El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, definió ayer el programa Kideak, dirigido a jóvenes migrantes en situación de desprotección "como un programa pionero a nivel del Estado para dar cobertura a los jóvenes migrantes sin ningún tipo de red familiar y social que o bien han dejado de ser menores desde su llegada o que han llegado con mayoría de edad, pero en una situación de vulnerabilidad evidente".

A juicio de Santos, la implantación el pasado mes de junio de este programa, en el que actualmente están inmersos 28 jóvenes, aunque está previsto que se lleguen a cubrir las 50 plazas existentes, "denota una voluntad manifiesta del Gobierno de Navarra por promover el desarrollo integral de estos jóvenes desde metodologías basadas en el acompañamiento y la mentoría social, aspecto este último en el que ya tenemos programas paralelos y que pretendemos hacer crecer en el futuro".

En este sentido, volvió a reclamar al Ejecutivo central que "no se demore ni un minuto más la regularización para menores y jóvenes migrantes, prevista en la reforma de la Ley de Extranjería, porque es fundamental para la mejora de la inclusión de jóvenes y menores migrantes no acompañados que residen en Navarra. Esta modificación, añadió, mejora los plazos administrativos, los requisitos de obtención de permiso de trabajo y residencia y los plazos de los permisos. Es una medida consensuada con entidades sociales y comunidades autónomas y entendemos que no se puede aplazar por más tiempo".

El consejero realizaba estas declaraciones en Lumbier, donde acudió acompañado por la directora general de Políticas Migratorias, Patricia Ruiz de Irizar, y el director del Instituto Navarro de Juventud, Carlos Amatriain, para participar, junto a una treintena de jóvenes inmersos en el programa Kideak, en un descenso en balsas neumáticas por la Foz de Lumbier, dentro de las actividades de verano que organiza el Instituto Navarro de la Juventud.

SIETE JÓVENES A PUNTO DE ENTRAR El programa comenzó su andadura el pasado mes de junio y en estos momentos hay 28 jóvenes que ya han accedido a Kideak. De ellos, 23 están en la modalidad que ofrece alojamiento y acompañamiento y otros cinco en la modalidad de acompañamiento: Por otro lado, hay otros siete jóvenes más que ya han realizado la entrevista y se está a la espera de su entrada en el programa.

AFGANISTÁN

NAVARRA PIDE AUMENTAR PLAZAS

El consejero Santos insiste que Navarra es tierra de acogida. Navarra cuenta en estos momentos con 95 plazas libres para asilo y refugio, un cupo que el Gobierno foral ha solicitado que se amplíe. En declaraciones realizadas ayer a los medios, el consejero de Políticas Migratorias, Eduardo Santos, incidió en que Navarra es tierra de acogida y que están "dispuestos a que estas personas puedan venir e integrarse en la sociedad navarra". Por otro lado, Santos explicó que las plazas de asiló están siendo gestionadas por Cruz Roja y CEAR, que a su vez "acogen a estas personas y les generan un espacio tranquilo para trabajar su caso y su integración a la espera de que llegue el asilo y refugio".