'Sexting': qué es y cómo evitar posibles riesgos

Hoy en día usamos las pantallas, la tecnología y las redes sociales para todo, incluso para nuestras relaciones afectivo sexuales. ¿Te suena qué es el 'sexting'? La web Salud Joven Navarra explica de forma sencilla qué es, como evitar riesgos y cómo disfrutar de tus relaciones.



¿Qué es el 'sexting'?

El 'sexting' es una práctica erótica que implica compartir fotos y/o vídeos a través de internet. Puede ser a través del teléfono móvil o del ordenador.

En estas fotos y/o vídeos podemos salir desnudos o no, pueden hacerse en forma de 'selfie' o no, pueden ser más o menos explícitas y pueden estar implicadas dos o más personas.

A través de esta práctica erótica buscamos un encuentro positivo y de disfrute. Para ello, es clave que sea una práctica sexual consensuada y que tenga en cuenta los gustos y necesidades de las personas que forman parte de la misma.

Es importante pensar si nos sentimos a gusto y queremos hacerlo. También, que conozcamos todo lo que implica para hacerlo de forma segura.



Para evitar malas experiencias

El 'sexting' puede conllevar riesgos y, al igual que en otras prácticas eróticas, hay que conocerlos para prevenirlos y/o evitarlos.

De este modo, podemos prevenir que una experiencia buscada con un fin positivo se convierta en una mala experiencia.

Al igual que otras prácticas eróticas, no a todas las personas les gusta o les apetece el 'sexting'.

NO ES 'SEXTING'...

Si envían tus fotos o vídeos a personas y lo comparten sin tu permiso

NO ES 'SEXTING'...

Si alguien te hace una foto o un vídeo sin avisarte y lo comparte sin tu permiso

NO ES 'SEXTING'...

Si, tras una ruptura o conflicto, tu ex publica contenido íntimo sin pedirte permiso

NO ES 'SEXTING'...

Si te están chantajeando, obligando o amenazando para que compartas fotografías de tu cuerpo o de tus prácticas eróticas. O si, tras un chantaje o una amenaza, esa persona comparte el contenido que tú le has enviado

Si alguna persona publica y/o comparte imágenes o contenidos privados como partes de tu cuerpo o prácticas eróticas sin tu consentimiento y te amenaza, NO ES 'SEXTING'. Es un delito contemplado por la legislación actual.

Si conoces o ves una situación en las que se comparte este tipo de contenido sin permiso, en tu entorno o en tus redes sociales, no des a compartir, me gusta o retuitear.

Es importante recordar que... solo es 'sexting' si tú quieres hacerlo. Solo es 'sexting' si está CONSENSUADO



Para prácticas eróticas seguras

Las siguientes recomendaciones pueden ayudarte:



Las aplicaciones y redes sociales que más utilizamos no son las más seguras para el 'sexting'.

Separar los perfiles íntimos de los sociales. Una forma más segura es crear una cuenta solo para ello y que no vaya asociada a tu nombre ni a ningún otro tipo de datos personales.

No enseñar partes de tu cuerpo que puedan identificar, como marcas de nacimiento, tatuajes y piercings€ Tampoco marcas de tu personalidad, como objetos, cortes de pelo o características que te definan. Ni, por supuesto, la cara.

Tener en cuenta el espacio en el que te realizas las fotos o vídeos y que en él no haya cosas que te identifiquen. Por ejemplo, fotos, pósters o decoración que identifiquen tu habitación.

Revisar los contenidos antes de enviarlos: sabes que puedes recortar y retocar tanto fotos como vídeos.

Borrar las fotos y/o vídeos una vez los hayas compartido y/o visto, para evitar que alguien pueda acceder a través de tu móvil y/o PC. Si deseas guardarlas, buscar aplicaciones seguras.

Cultivar tu erótica a través de la imaginación y tener en cuenta que tenemos múltiples formas de seducirnos y excitarnos más allá de la genitalidad. Para ello, no siempre es necesario mostrar imágenes explícitas.

Las relaciones afectivo-sexuales que establecemos a veces pueden cambiar o terminarse y pueden conllevar conflictos entre las personas. Es importante aprender a respetar los compromisos compartidos de quien ha formado parte de nuestra vida amorosa. Ello nos ayudará a construir relaciones igualitarias, sanas y seguras.

Para practicar 'SEXTING' de manera segura es necesario informarte. Para que sea una práctica segura tiene que ser CONSCIENTE, CONSENSUADA y con las medidas de PROTECCIÓN necesarias.