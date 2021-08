"Estamos en un momento clave y no hay que ser egoísta"

Paula López, responsable de rastreo y vacunas en Forem, ofrece un mensaje nítido del objetivo inmediato: "Hay mucha población vacunada, pero necesitamos más y más"

pamplona – La responsable de rastreo y vacunas de la Covid, Paula López, año y medio al frente de las acometidas de la pandemia, ofrece en Forem una hoja de ruta clara sobre lo que le espera a la población en estas fechas: "Si queremos volver todos en septiembre a la rutina laboral, escolar y universitaria, hay que vacunarse. Hay mucha población vacunada, pero no son suficientes y todos tenemos que aportar más y dejarnos de egoísmos". López recuerda que ahora es más sencillo obtener cita y vacunarse que rellenar cualquier trámite administrativo: "Ofertamos todas las posibilidades del mundo para que alguien pueda vacunarse. Hay que recordar que hace unos meses, cuando llamábamos a las personas mayores, no se despegaban del teléfono para poder responder en cuanto les llamábamos para aceptar la vacuna. Ahora, sí que es cierto que hay gente que prioriza otras cosas. Esas personas que no han querido aún vacunarse, o no le ven la importancia, o tienen otras prioridades en su vida, me gustaría hacerles ver y que entiendan la importancia de la vacunación. Formamos parte de una sociedad y nos corresponde por responsabilidad que todos pongamos nuestro granito de arena". La enfermera destaca la claridad de los números. "Si te vacunas, un 90% de la población no va a llegar a ser ingresado, ni en UCI, ni va a fallecer. Un 81% de navarros que están ingresados no están vacunados. El efecto de la vacunación es incontestable, pero la gente se relaja porque ve más población vacunada y su reflexión es por mí no pasa nada. Sí pasa".

Para López las fechas estivales han contribuido a una menor fluidez en la vacunación: "La mayoría de rechazos que se han dado ahora eran por temas de vacaciones, porque les venía mal la segunda dosis porque estaban fuera... Pero eso ya ha quedado atrás y ahora toca sí o sí. Es un momento clave para todos". López agradece el ingente trabajo de los Informáticos del Gobierno foral para poner a servicio de la ciudadanía cualquier trámite y es partidaria de seguir con el sistema de cita web y de llamadas pro-activas de repesca, para que el paciente confíe dudas a un profesional.