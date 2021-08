Salud apuesta por "acercarse lo máximo posible" al 100% de vacunación

El viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, José Luis Quintas, ha apostado por "acercarse lo máximo posible" al "objetivo deseable del 100%" de población vacunada contra la covid-19, ya que la variante Delta ha puesto de manifiesto que, con un 70% de vacunados, hay "más ingresos en planta y en UCI de lo deseable" y la incidencia acumulada no se consigue rebajar.

El viceconsejero ha admitido que, antes de que comenzara el verano, se esperaba que Euskadi estuviera en una situación epidemiológica "mejor".

Aunque la evolución es "claramente descendente" en los últimos días, ha afirmado que, por su parte, es "de esas voces que dicen que se debe mantener la prudencia". No obstante, ha precisado que no se puede decir que no se vaya a producir "alguna modificación" en las restricciones vigentes frente a la pandemia "hasta que no se pronuncie el LABI y el lehendakari lo comunique" tras la reunión del este lunes del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi.

El viceconsejero ha considerado que el objetivo deseable es el 100% de población vacunada, aunque "es imposible" y, por ello, ha apostado por intentar "acercarse lo máximo posible".

En este sentido, ha advertido de que la variante Delta del virus ha puesto en evidencia que, con un 70% de población vacunada, "sigue provocando más ingresos en planta y en UCI de lo que sería deseable y que la incidencia acumulada no la consigamos rebajar" para llegar a los 60 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, que se plantean como un escenario de control de la pandemia.

Por otro lado, ha señalado que el protocolo escolar para el próximo curso va a ser "muy parecido" a como terminó la anterior campaña escolar. Asimismo, ha indicado que la propuesta de vacunación en centros escolares de los estudiantes se ha "aparcado", ya que Salud entiende que tendría "más inconvenientes que ventajas".

Esta posibilidad, ha declarado, iba a "perjudicar la eficiencia del ritmo de vacunación, complica mucho la logística y dosifica mucho el reparto de viales, con los problemas para hay su conservación". "Pero no es algo que tengamos que descartar en un momento dado", ha puntualizado.



PERSONAL SANITARIO

Finalmente, ha apuntado que no se plantea trasladar al ámbito sanitario el protocolo de realización de pruebas diagnósticas que se ha diseñado para trabajadores de residencias que no se hayan vacunado en territorios con una incidencia superior a 300.

En este sentido, ha considerado que "la incidencia de no vacunados en personal sanitario es pequeña" y está disminuyendo "muchísimo" el número de positivos en este colectivo, donde es "tres veces menos que hace 15 o 20 días".