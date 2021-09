Las discotecas, "liberadas y esperanzadas" aunque también con desconfianza

"Alegres como tal, no", responde Carlos Tabar, presidente de la Asociación de Salas de Fiestas, Baile y Discotecas de Navarra (Asbana) a la pregunta sobre si la noticia del fin de las restricciones ha provocado alegría en el sector del ocio nocturno.

Aunque sí admitía que los locales estaban "esperanzados y liberados" tras la noticia, Tabar recuerda que tras 17 meses cerrados siguen "esperando ayudas y una indemnización por parte del Gobierno de Navarra", a lo que añade que se muestran desconfiantes ante el anuncio de poder utilizar pistas de baile, consumir de pie y abrir hasta las 6.30 horas, su horario habitual.

"Queremos ver lo que realmente va a ocurrir, hasta que no veamos la orden tenemos todo el derecho a dudar porque no es la primera vez que se dice una cosa y se hace otra", denuncia.

Otro de los aspectos que no gusta a este sector es la responsabilidad de los locales de recordar la obligación de utilizar la mascarilla. "Que se nos quite esa responsabilidad, porque se nos deja vendidísimos", solicita. "Todos sabemos en el mundo que nos movemos. Son horas intempestivas y gente deshinibida bebiendo alcohol, por eso hay que responsabilizar a cada uno, no a nosotros", explica, ya que el personal está "muy cansado por gestionar cosas que no deberían".

Tabar cree que las discotecas navarras abrirán desde este fin de semana al 100% de aforo para "desarrollar nuestro trabajo" después de año y medio sin hacerlo.