La lava del volcán de La Palma ya ha ganado unas 10 hectáreas al mar

La lava emitida por el volcán de La Palma desde el inicio de su erupción el 19 de septiembre cubre 338,3 hectáreas, incluido el terreno que ha ganado al mar desde la noche del día 28, que se calcula en unas 10 hectáreas, según la última actualización del sistema de satélites europeo de monitarización terrestre Copernicus.



Las edificaciones afectadas por el magma se elevan a 981, de las cuales 855 están destruidas, según este recuento de Copernicus, en el que se evalúa en 29,8 los kilómetros de carreteras afectados, de ellos 27,4 están destruidos.



Además de la lava, Copernicus ha medido la superficie ocupada por la ceniza caída, que se extiende por 1.752,8 hectáreas.



Esta actualización corresponde a las mediciones realizadas el 29 de septiembre a las 11.36 horas UTC, unas doce horas después de que el magma se precipitara por un acantilado en la zona de Los Guirres y empezara a formar un delta.



Amanece en La Palma y comienza a formarse un delta de lava que poco a poco gana terreno al mar. pic.twitter.com/KNg6jy5Y4K — Instituto Español de Oceanografía (@IEOoceanografia) September 29, 2021

El frente de lava sigue avanzando, y desde el Ramón Margalef ?? continuamos los muestreos de la columna de agua y levantamientos batimétricos de las áreas colindantes fuera del perímetro acordado de exclusión para garantizar la seguridad de personal y buque.#VulcanaIII_0921 ???? pic.twitter.com/mNjdQ7uwMD — Geociencias Marinas (IEO) (@gemar_ieo) September 29, 2021

Terremoto de magnitud 3,1 en Fuencaliente

La llegada de la colada de lava a las aguas que circundan la isla de La Palma está formando unaquey además esta creando unque "poco a poco gana terreno al mar".La colada de lava ha ha creado ya una "isla baja" de más de medio kilómetro de ancho, según ha explicado el vulcanólogo del(CSIC) Vicente Soler.El investigador ha explicado a través de las redes sociales del CSIC que, algo que de momento no se pone en duda ya que la actividad de ese salidero es "continuada".Esta plataforma creada por la lava a su llegada al mar, recordó el CSIC,, que pueden afectar a la salud, motivo por el que las autoridades han recomendado no acercarse a presenciar el fenómeno."La actividad continuada de este potente salidero representa --explicó además- la situación más favorable para que la colada no siga invandiendo nuevos terrenos" en la superficie de la isla.Y culminó detallando que "si se abre otra boca" de donde saliera igualmente lava ella tendería a discurrir "sobre la anterior" pero "tendría que volver a encontrar su camino", lo que sería un peor escenario.En declaraciones a Efe, el vulcanólogo del CSIC Joan Martín ha señalado que la cantidad de gases que desprende la lava al entrar en contacto con el agua del mar es pequeña y, por lo que la afección será "muy local" y no habrá problemas si se siguen las recomendaciones de las autoridades.Los expertos han aconsejado a los vecinos de la localidades próximas a la zona de Tazacorte que extremen las medidas de precaución y se mantengan confinados en sus hogares, donde se les recomienda el cierre de puertas y ventanas para evitar la entrada de gases desde el exterior.En la misma línea, el Cabildo de La Palma ha recomendado a los vecinos confinados que se mantengan fuera de la zona de exclusión y ha añadido que no se permitirá el acceso a las zonas evacuadas.En una entrevista radiofónica, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha dicho que espera que la colada de lava deje de ensancharse, dado el efecto devastador que ha tenido en viviendas y explotaciones agrícolas, tras la apertura del canal que la dirige al mar, donde sigue desembocando "con normalidad".Por su parte, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado que volverá a visitar la isla, aunque no ha concretado fecha, horas después de que el Consejo de Ministros declarase a La Palma zona catastrófica y aprobara una ayuda de 10,5 millones de euros.Sánchez ha asegurado que las tres administraciones van a empezar a trabajar para aprobar cuanto antes un real decreto ley "con muchas más ayudas" para los palmeros.Por otra parte, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado un, a una profundidad de 13 kilómetros y a las 08.23 horas.Desde la tarde de este miércoles ha habido más detodos a profundidades de entre 10 y 14 kilómetros, y dos de ellos con magnitudes de 3,3 y 3,4.