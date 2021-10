La organización del Oinez pide precaución y evitar las aglomeraciones

PAMPLONA – La organización del Nafarroa Oinez 2021 ha pedido a las personas que se acerquen este fin de semana a Estella "precaución y responsabilidad" para velar "por la propia seguridad y la del resto de participantes".

Como se sabe, el Oinez regresa tras haber sido suspendido en 2020 por la pandemia, en una celebración que rompe su norma tradicional y que ha sido repartida en dos jornadas. Un evento sin el habitual recorrido y en siete puntos de la ciudad de Estella, para "evitar aglomeraciones y así garantizar que el festejo se adapta a la actual situación sanitaria".

"La actual edición, por tanto, será pequeña, más sencilla, pero organizada con tanta ilusión y cariño como siempre; y en la que será indispensable la cooperación y el cuidado de los asistentes", subrayaron fuentes de la organización, que expresaron su alegría por poder celebrar el 50 aniversario de la ikastola, "que no pudo ser en 2020 y dar un merecido cierre al esfuerzo de dos años".

No obstante, también manifestaron su "inquietud" por la posibilidad de una gran asistencia –animada por el buen tiempo y lo cómodo de los accesos a la ciudad– "porque no tenemos la capacidad de ofrecer el servicio de un Nafarroa Oinez habitual". Por ello, han pedido a las personas que se acerquen a Estella que "actuéis con precaución y responsabilidad, es decir, que nos ayudéis a que el fin de semana vaya genial y todo el esfuerzo, las ganas y la ilusión puestas desde que la preparación del Nafarroa Oinez echó a andar en 2019 no sean en vano".

Por ello, llaman quien se acerque a que "sea muy consciente de la situación y tenga siempre en mente el lema Primeran pasa pasatu gabe (pásatelo bien sin pasarte)". "Más que nunca cada uno debe mostrar respeto por sí mismo, por las personas que tiene a su lado y, por supuesto, por el entorno. Actuando de este modo se velará por la propia seguridad y por la del resto de participantes", concluyen desde la organización del Nafarroa Oinez 2021.

actividades para hoy En este segundo día se sumarán los espacios de la plaza de toros, la Ikastola, el parque de Los Llanos, el frontón Remontival y los jardines del centro cultural Los Llanos.

En la Plaza de toros, de 12.00 a 13.00 horas actuarán grupos como Zaunka; de 13.30 a 14.30, Onki Xin; de 15.00 a 16.00 horas, Skama la rede; y de 16.30 a 17.30 horas, concierto de Raimundo el canastero.

En Lizarra Ikastola, de 11.00 a 12.00 horas, Bertsolariak; de 12.00 a 13.00 horas, EiTBren eskutik Enekantak; de 14.00 a 16.00 horas, Kulki animazioa, herri kirolak; de 17.00 a 18.00 horas, Kantuz txiki; y durante todo el día, de 11.00 a 17.00 horas, EROSKIren eskutik elikadura eta sukaldaritza tailerra.

En el parque de Los Llanos estará durante todo el día KAIKIren eskutik 'Elikagaien taupadak' ikuskizuna.

Por otro lado, en el frontón Remontival se celebrará la final de la Urrezko Aizkolari Txapeldunen Liga Eusko Label Sari a las 12.00 horas.

Por último, en los jardines del centro cultural Los Llanos se realizarán actividades variadas y musicales. De 10.00 a 11.00 horas, Nafarroa Oinez ekitaldia; de 11.30 a 12.30, Euskal fitness; de 13.00 a 14.00 horas, Dantza garaikideak Ainhoa Egizabalekin; de 16.00 a 17.00 horas, Trikidantz eta Larraiza dantza taldea; y a las 17.30 hasta las 18.00 horas, Larrain dantza kantatua eta dantzatua.