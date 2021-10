'Premian' a la jueza del caso Altsasu y la nombran para el Constitucional

El acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional incluye el nombre de la que hasta ahora es la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, quien enjuició el caso Altsasu e impuso penas que posteriormente el Supremo corrigió a la baja en todos los casos. Esta magistrada, que preside la Sala desde 2017, fue recusada en septiembre de 2015 junto al actual consejero madrileño Enrique López para evitar que formara parte del tribunal que juzgaría el caso Gürtel por su relación con el PP. Espejel fue recusada por las defensa del caso Altsasu al entender que no se cumplía el derecho a tener un juez imparcial porque Espejel está casada con un coronel de la Guardia Civil y por haber sido condecorada por el ministro del Interior con la Orden del Mérito de la Guardia Civil en su categoría de Cruz con distintivo blanco. No fue posible apartar a Espejel pese a que las defensas alegaron que dichos lazos "ponen gravemente en entredicho su imparcialidad y serenidad de ánimo para decidir en la causa". La Sala de la AN desestimó dicha petición pero sobre dicha cuestión todavía debe pronunciarse Estrasburgo. También se suman al TC Inmaculada Montalbán, referente del PSOE en violencia de género, el magistrado de la AN Saez Valcárcel y Enrique Arnaldo.