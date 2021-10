Navarra vuelve a superar la treintena de positivos en coronavirus

Navarra registró 33 nuevos casos positivos de Covid-19 este lunes, según datos provisionales de Salud. Así, la Comunidad Foral vuelve a superar la treintena de casos, como ya hizo el pasado sábado con idéntica cifra y después de haber rozado los 30 el día anterior, cuando se detectaron 27.



En concreto, son 6 casos más que la jornada precedente, pero tres menos que hace 7 días, cuando se registraron 36 positivos y uno menos que dos semanas atrás (entonces fueron 34). Navarra arranca la semana con un 8,3% menos de casos que la anterior (33-36).







En los días previos se registraron 55 contagios el viernes con una positividad del 3%; 23 el jueves (1,5%); 45 casos el miércoles (2,6%); 42 el martes (2,1%); 36 casos el lunes (1,9%); y 38 el domingo pasado (5%).







En esta última jornada, Pamplona suma 13 casos más, un 39% del total de positivos. El resto de municipios varía entre uno y dos contagios.











LOS DATOS DEL DÍA ANTERIOR

Navarra registró el domingo 27 casos de Covid-19 tras realizar 846 pruebas, con lo que la tasa de positividad se sitúa en el 3,2%, según datos del Gobierno de Navarra. Por otro lado, en el último día no se han registrado fallecidos por Covid-19 y ha habido un ingreso hospitalario. El total de personas ingresadas actualmente es de 23, ocho de ellas en la UCI. En cuanto a la vacunación, el domingo se administraron 296 dosis, con lo que el total de administradas asciende a 995.276. Las personas con pauta completa son 525.286.

Por el momento el departamento de Salud no se muestra excesivamente preocupado, aunque sí que se mantiene alerta, con la red de rastreo en la faena, por el crecimiento de contagios experimentado. Se sitúa rondando el 35% de incremento respecto al balance de infecciones registradas durante la semana pasada. En los últimos siete días suman 261 casos mientras que durante la semana anterior fueron 192. De hecho, en el último mes no se había dado un balance tan alto de casos.



Hay que remontarse hasta la semana del 6 al 12 de septiembre para encontrar una cifra tan alta de infecciones, pero es cierto que las cifras van al alza de manera paulatina y hasta el momento el repunte no deja de ser un factor que ya entraba en las cábalas iniciales cuando se decidió el fin de las restricciones.

En cuanto a las hospitalizaciones, entre el 18 y el 24 de octubre se registró el ingreso de tres personas en planta de los hospitales navarrpos, mientras que tres de ellas lo hicieron en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los fallecimientos también crecen porque en la última semana se han alcanzado cuatro, que es también la cifra más alta de todas las semanas de octubre. La última semana de septiembre se habían contabilizado hasta seis muertes.

Por su parte, las inoculaciones de vacunas contra el coronavirus tienden en esta ocasión a la baja en la comparativa intersemanal y durante la semana pasada de hecho se pusieron menos de dos millares. Se quedaron en 1.992.