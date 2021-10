Induráin achaca el repunte de Covid-19 en Navarra a los brotes en bodas, casas rurales y cumpleaños

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado este lunes que los picos de incidencia de Covid-19 registrados la semana pasada se deben a brotes, que se producen en bodas, casas rurales o celebraciones como cumpleaños, "brotes sociales que se están dando cuando hay una relación más intensa".

En declaraciones a los medios de comunicación, Induráin ha indicado que "la semana pasada y días anteriores hemos tenido picos de incidencia, que son porque seguimos teniendo brotes y además hay una cuestión que resaltaría, que es que nuestro sistema de detección de brotes lo mantenemos y está activo".

"Estamos identificando brotes que suponen más casos en bodas, en casas rurales, celebraciones de cumpleaños, son brotes sociales que se dan cuando hay una relación mucho más intensa", ha comentado. "Cuando se produce en interiores, bastante horas y con convivientes que no son los habituales hay más transmisión", ha explicado.

La consejera ha dicho que "es importante comunicar dónde se están produciendo, para que las medidas de prevención individual se tengan en cuenta". "Las restricciones se han retirado pero se mantienen las medidas de protección individual, mascarilla, distancia y ventilación", ha manifestado.

"Hay que seguir con la vacuna"

Induráin ha asistido esta mañana al centro de salud de Aoiz, donde se ha iniciado la campaña de vacunación de la gripe junto a la tercera dosis contra la covid-19 a personas mayores de 70 años. A las puertas del centro de salud, la consejera ha animado a "seguir con la vacuna" porque, aunque no protege al 100%, "sabemos lo que nos ha evitado en cuanto a la gravedad de los cuadros de una persona que se infecta". "En estos dos meses, haciendo una comparativa entre vacunados y no vacunados, los que no tienen dosis puestas multiplican por 6 el riesgo de ingresar respecto a los vacunados con pauta completa", ha explicado.