Salud asegura que los sanitarios afectados por el retraso de las nóminas cobrarán esta misma semana. Como ya adelantó este lunes DIARIO DE NOTICIAS, trabajadores del departamento de Salud no iban a poder cobrar sus nóminas a tiempo debido a una "disfunción administrativa", que afecta a profesionales contratados a partir del 8 de octubre con contratos cortos o a tiempo parcial y de todos los estamentos.

Esa "disfunción administrativa" ha sido, concretamente, "un fallo en el cálculo de las partidas presupuestarias", según ha explicado a este periódico el gerente de Osasunbidea, Gregorio Achutegui. "Lo que ha ocurrido es que hacia finales de año tenemos que hacer movimientos de partidas de dinero, de crédito, de unas a otras; este año ha habido un fallo en el cálculo y se nos han quedado algunas personas sin introducir en la nómina de este mes a su tiempo", ha señalado.

Achutegui ha reconocido que se trata de "un problema nuestro, interno, que no hemos hecho con la suficiente precisión". No obstante, ha asegurado que es algo que se está corrigiendo "hoy mismo": "Si no es hoy, mañana (miércoles) se solucionará para la inmensa mayoría de los afectados, algo más de 200, que van a cobrar esta misma semana". Aún así, el gerente de Osasunbidea ha detallado que "hay unas pocas personas que como es la primera vez que les contratamos, necesitamos tener una serie de datos de ellos y que, por lo tanto, no van a poder cobrar esta semana, todos los demás sí".

En cuanto al montante total de sus nóminas, Achutegui ha precisado que se trata de "unos 170.000 euros". "Lamentamos que se haya producido, pero ya lo estamos subsanando", ha agregado.





Contratos "por encima de lo presupuestado"



tal y como informó ayer lunes este periódico, fuentes sindicales sostienen que este problema deriva de que el departamento ha contratado personal por encima de lo presupuestado y no dispone aún de una partida económica para poder abonarles las nóminas. Salud tiene previsto una reunión mañana miércoles con los representantes de los trabajadores.