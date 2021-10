Trabajadores de Salud, sin cobrar la nómina este mes

Trabajadores del departamento de Salud no cobrarán a tiempo sus nóminas. Una disfunción administrativa ha provocado un retraso en el pago de este mes. Según han informado fuentes oficiales, este problema afecta a un número muy reducido de contratos cortos o a tiempo parcial del Hospital Universitario de Navarra (HUN). El Gobierno de Navarra ha aclarado que este desajuste se comunicará a los afectados y que el Servicio Navarro de Salud – Osasubidea está trabajando para recorregir a la mayor brevedad.

Trabajadores de Servicios Generales del HUN, antiguo Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), han informado de que esta disfunción ha sido comunicada este lunes a las personas con contrataciones después del 9 de septiembre. "Nos han dicho que no se nos puede abonar la nómina porque no hay dinero. El motivo que se nos dan es que el Gobierno de Navarra no ha echo efectivo el cheque presupuestario para las nóminas. Han abonado las nóminas a personal fijo y hasta las contrataciones a 8 de septiembre, pero para los demás no llega", han criticado.

Al parecer, según fuentes sindicales, el departamento ha contratado personal por encima de lo presupuestado y no dispone aún de una partida económica para poder abonarles las nóminas. Salud tiene previsto una reunión con representantes de los trabajadores para estudiar soluciones.