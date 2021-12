La hostelería navarra, "harta" de que se le señale como "foco de la pandemia": "Con las restricciones, en Nochevieja podríamos asistir al mayor botellón de la historia"

La Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería se ha declarado "harta" de que el sector sea "señalado como foco de la pandemia", tras las nuevas restricciones previstas por el Gobierno de Navarra para la hostelería.

La presidenta de Anapeh, María Ángeles Rodríguez, ha pedido "empatía" a las instituciones y también a la ciudadanía, que "con demasiada frecuencia señala al sector hostelero como principal fuente de contagios".

Anapeh considera que "esa empatía debería precisarse en acciones concretas, algo que durante los ya casi dos años de pandemia no ha sucedido, y no lo ha hecho en el sentido de que han sido los y las profesionales de la hostelería quienes han tenido que salir a la calle, tocar las puertas de los despachos o acudir a los medios para solicitar medidas que paliaran las situaciones desesperadas que se han dado con cierres, limitaciones de aforo, limitación de horarios y restricciones como la prohibición del consumo en barra".

Así, ante las nuevas restricciones, Anapeh ha afirmado que "la hostelería está ya harta de ser señalada como principal foco de la pandemia, cuando no lo es y eso ha quedado ampliamente demostrado, pero la sensación que ha calado es la contraria, hasta tal punto que no han hecho falta cierres decretados por el Gobierno para que las cenas previas a la Navidad se hayan cancelado de forma masiva, con un daño evidente al sector".

La asociación ha indicado que, ahora, con las nuevas medidas, "simplemente se corroboran las dos tendencias marcadas por este maldito virus: una, que cuando vienen mal dadas la hostelería es el sector señalado y castigado, y dos, que cuando esto sucede las instituciones no ponen de manera inmediata sobre la mesa soluciones, indemnizaciones por el cierre obligado y por la pérdida de trabajo e ingresos". "De nuevo vamos a tener que llamar a la puerta del Gobierno, cuando lo lógico, cuando las restricciones se focalizan de tal manera en un sector concreto, es que esas medidas estén previstas y que se decreten a la vez que las restricciones. No debe ser el sector quien llame a la puerta del Gobierno, debe ser el Gobierno quien llame a nuestra puerta y ponga sobre la mesa soluciones inmediatas para una actividad que ocupa a 18.000 personas en Navarra. Por favor, dejen de llamar ayudas a las indemnizaciones. No necesitamos ayudas, necesitamos compensaciones", ha asegurado.

Por otro lado, ha considerado que en Nochevieja "quizás asistamos al mayor botellón de la historia de Navarra, quizás se vean problemas como los que tuvieron lugar en septiembre de este año y quizás, sólo quizás, derive en un aumento exponencial de los contagios con la hostelería cerrada". "¿Quién será entonces el culpable?", ha planteado