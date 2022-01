Crecen los contagios en residencias de Navarra: "Ninguna persona con la pauta completa ha fallecido"

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha manifestado este martes que han aumentado en las residencias de mayores y en los centros de discapacidad tanto los contagios como los brotes, con 320 casos en residencias y 25 en centros de discapacidad.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Maeztu ha comentado que estos centros "no son islas" y "conforme aumenta la incidencia en la Comunidad aumenta también la incidencia en las residencias". "El número de contagios se ha elevado mucho pero el impacto gracias a la vacunación está siendo menor", ha dicho, para señalar que "así lo demuestra que no hay ninguna persona con pauta completa de vacunación que haya fallecido". Sí que hay indicado que durante la sexta ola ha habido el fallecimiento de una persona que no estaba vacunada.

Maeztu ha destacado así la importancia de la vacunación y ha animado a la población a que se vacune. "En Navarra los centros residenciales estamos a la cabeza de la vacunación respecto a otras CCAA con el 98 por ciento de los residentes vacunados", ha indicado.

En concreto, en las residencias de mayores, hay 6 personas hospitalizadas con Covid, hay 116 personas con síntomas y 188 asintomáticas y 10 están en el recurso intermedio. Hay 23 centros afectados por Covid de los 73 existentes y la mayor incidencia está en las áreas de Pamplona y Comarca y en Estella. Hay además 224 personas de baja de una plantilla de unos 4.000 trabajadores.

En cuanto a los centros de discapacidad, hay 13 centros afectados por Covid de los 55 existentes, con una persona hospitalizada, 20 personas que presentan síntomas, 4 asintomáticos y 51 profesionales afectados.

Según ha indicado la consejera, "para abordar la falta de profesionales que se puede producir en el medio sociosanitario, el consejo territorial aprobó el jueves pasado una medida relativa a que se pueda contratar a personas que no tengan la cualificación siempre que se haya recurrido a los servicios públicos de empleo y no haya personal cualificado que esté disponible". "Esta medida nos permitirá llegado el momento una adecuada atención en los centros", ha dicho.