Los tests de autodiagnóstico se deben hacer en los primeros 5 días de síntomas

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recuerda que, para que sean efectivas, las pruebas de antígeno para autodiagnóstico de la Covid-19 deben realizarse durante los 7 primeros días desde la infección o en los 5 primeros días desde la aparición de síntomas, cuando la carga viral está en su punto más álgido. Así, recuerdan que son "tests de venta exclusiva en farmacias" y llaman a seguir "minuciosamente" las instrucciones de uso del fabricante. También inciden en que la toma de muestras es "clave". "Una muestra de mala calidad puede dar lugar a un resultado erróneo, por lo que, para evitar que estas se degraden, haz el test inmediatamente después de tomarla", informan desde la AEMPS.

En caso de que el resultado sea positivo (línea C y T aparecen coloreadas), se tengan o no síntomas de Covid-19, es preciso comenzar "inmediatamente" el autoaislamiento y contactar con el centro sanitario.

En este sentido, desde la AEMPS recuerdan que las pruebas de autodiagnóstico no serán consideradas para el diagnóstico de confirmación de infección activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos. Los resultados positivos en estas pruebas se considerarán casos sospechosos que deberán confirmarse en un centro sanitario mediante una prueba de diagnóstico de infección activa (PDIA).

Además, advierten de que puede existir infección activa aunque el resultado de la prueba sea aparentemente negativo, ya que el test de antígenos tiene una sensibilidad menor que el PCR. "Es posible un resultado falso negativo si la carga viral es baja (reducido número de virus en la muestra), lo que ocurre durante los días iniciales o finales de la infección", recuerdan desde la AEMPS.

En este sentido, si el resultado es negativo (solo la línea C tiene color), pero se presentan síntomas compatibles con Covid-19 o se ha tenido contacto estrecho con una persona diagnosticada con la enfermedad, la AEMPS insta a comenzar inmediatamente el autoaislamiento y a contactar con los servicios sanitarios.

En cambio, si al realizar el test no aparece ninguna línea de color, o bien se visualiza solo la línea T, pero no la C, la prueba no es válida y se debe repetir.

test a niños de 5 a 11 años

Gratuitos

regreso seguro. Farmacias de Galicia dispensan desde ayer test para detectar posibles casos de covid en niños de 5 a 11 años con motivo de la vuelta a las aulas el próximo lunes día 10 con el fin de posibilitar un regreso a las clases "más seguro si cabe".

180.000

desde el 22 de diciembre. Los padres recibirán un SMS en la que se les explican las condiciones del test y "qué hacer" si es positivo. Antes de navidades ya se llevó a cabo y desde el 22 de diciembre han realizado "más de 180.000 pruebas diagnósticas a esta población de cinco a 11 años.