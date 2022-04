Sánchez afirma que Pablo González ha pedido no revelar detalles de su caso

Pedro Sánchez ha asegurado este miércoles que su Ejecutivo sigue con "suma atención" el caso de Pablo González, el periodista vasco detenido hace más de un mes en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania la noche del 27 al 28 de febrero.



Pedro Sánchez se ha expresado así en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, al ser preguntado por la portavoz de EH Bildu en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua.





#SesiónDeControl @MertxeAizpurua, portavoz de @EHBilduCongreso, pregunta al presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, "qué opinión le merece la preocupante situación del periodista vasco Pablo González, detenido e incomunicado desde hace más de un mes en Polonia". pic.twitter.com/2DJnpBAB3C — Congreso (@Congreso_Es) April 6, 2022

DOS ABOGADOS DE SU ELECCIÓN

"NO ESTÁ RESULTANDO SUFICIENTE"

La parlamentaria de Bildu ha comenzado su intervención advirtiendo que el periodista "lleva un mes y una semana detenido en Polonia privado sus derechos más elementales" y, además, "bajo la inverosímil acusación de espionaje". "Es una situación sumamente grave", ha subrayado.Según ha dicho Mertxe Aizpurua, el periodista "hasta el momentoni siquiera se le ha entregado la correspondencia de la familia". "Está incomunicado de facto, encontrándose en una situación de indefensión absoluta", ha reiterado.La portavoz de EH Bildu ha destacado que esta situación se produce "". "Su familia, asociaciones de periodistas, medios, agentes de defensa de Derechos Humanos han mostrado su preocupación y han denunciado la situación en la que se encuentra", ha explicado, para pedir después a Sánchez su opinión sobre "la preocupante situación" del periodista.A todo ello, Sánchez ha respondido detallando que le consta que el, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, "" de González y que el ministro ha mantenido "varios contactos" con su homólogo polaco y también con el embajador de Varsovia.Así, Sánchez ha informado de que "tanto desde la Embajada como desde el Ministerio se ha transmitido a las autoridades polacas la necesidad de garantizar la asistencia consular del detenido, que ya ha recibido, incluyendo el derecho de visita consular y el derecho a ser asistido por un abogado". En este punto, el líder del Gobierno ha señalado que "se le asignó una abogada de oficio", pero González "legítimamente ha preferido tener dos abogados de su elección, uno polaco y otro español"."A todas las personas españolas que se enfrenten a una situación tan difícil y compleja como pueda ser el ser detenido en un país extranjero, les damos seguimiento y toda la atención posible, como no puede ser de otra manera. Y en este caso, señoría, yo sí le puedo garantizar que ha recibido dos visitas consulares, la última este pasado viernes, y que evidentemente, desde el Ministerio y desde el Gobierno estamos pendientes y seguimos este caso con suma atención", ha recalcado Sánchez.En el turno de réplica, Mertxe Aizpurua ha defendido que "un periodista no puede ni debe estar en esta situación de indefensión en un Estado europeo" y que un Estado miembro de la Unión Europea, como es Polonia, "no puede vulnerar los derechos como lo está haciendo, los derechos más básicos de un detenido". "Usted y su Gobierno deberían hacer todo lo posible para poner fin a esta violación de derechos en territorio europeo Porque se trata de eso", ha remachado.La portavoz de EH Bildu ha reconocido que conoce las gestiones que está realizando el Gobierno, pero ha añadido "". "Le pedimos, señor Sánchez, un posicionamiento y unapor su parte ante estos hechos y también que eleve unaante las irregularidades que está cometiendo Polonia", ha afirmado.En la dúplica, el presidente del Ejecutivo ha respondido: "Como todas las personas detenidas, en cualquier lugar del mundo, tienen toda la atención que podamos dar desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, con independencia de los cargos que se le imputen, que él conoce y que no voy a repetir en esta sede".Pedro Sánchez ha apuntado que, "en este caso, como en otros, hay aspectos que evidentemente no se van a poder, que el Gobierno de España respeta y que serán los tribunales polacos los que decidan".De esta forma, Pedro Sánchez ha señalado que Albares se ha puesto a disposición de todos los grupos parlamentarios que estén interesados en conocer "más en detalle" esta cuestión, y que se va a continuar prestando "especial atención a la evolución del procedimiento judicial" de González.Por otro lado, Sánchez ha destacado que su Gobierno "siempre" ha sido partidario de "reforzar el Estado de Derecho, las reglas democráticas en el conjunto de la Unión Europea". Además, ha puesto de manifiesto "la solidaridad de la sociedad española, pero también el Gobierno español, para con Polonia en la acogida de refugiados".