La variante ómicron ‘silenciosa’, detrás de la práctica totalidad de los contagios (95%)

Pamplona – La variante silenciosa de ómicron está a punto de monopolizar los contagios en Navarra. Según el informe epidemiológico elaborado por Salud Pública, los casos de ómicron silenciosa (BA.2) supusieron el 95% del total, es decir, ya está detrás de la práctica totalidad de los contagios. Asimismo, en la última semana se han diagnosticado 131 casos de probable reinfección por coronavirus, uno de los cuales ha requerido ingreso hospitalario.

Según indica el informe, hasta el 3 de abril se han administrado 1.398.924 dosis de vacuna: 571.802 personas (el 87% de la población de Navarra) han recibido alguna dosis; 559.003 (85%) tienen la pauta completa; y 346.409 (53%) personas tienen además una dosis de refuerzo. Entre la población de Navarra de 5 años y más, el 91% ha recibido alguna dosis, el 89% tiene la vacunación completa y el 55% tiene además una dosis de refuerzo.

La vacunación con pauta completa, prosigue Salud Pública, muestra una efectividad superior al 90% para prevenir hospitalizaciones por covid-19. La efectividad de las vacunas para prevenir infecciones es menor, y por ello, las personas vacunadas han de mantener también medidas preventivas complementarias para no infectarse y no contagiar. "En comparación a las personas no vacunadas, las correctamente vacunadas que llegan a infectarse tienen una probabilidad de ingreso hospitalario un 90% menor aproximadamente", señala.

Cambio en las pruebas Procede recordar que, desde la semana pasada, se ha priorizado la realización de pruebas en pacientes de más edad, con factores de riesgo o con síntomas más graves de la enfermedad, así como en aquellas del ámbito sanitario y sociosanitario. Por ello, el número de pruebas realizadas se ha reducido considerablemente y en la última semana se han situado ligeramente por encima de las 6.000.