Peculiaridades del abordaje quirúrgico al cáncer cerebral

Los gliomas malignos son tumores cerebrales con un mal pronóstico, que requieren ser tratados de forma multidisciplinar. "El principal problema que nos encontramos, sobre todo en el glioblastoma multiforme, es que son tumores agresivos, que tienden a recidivar –a hacer metástasis– y a extenderse microscópicamente más de lo que podemos ver. Entonces, al ser tumores con esa agresividad y que crean resistencias a los fármacos con los que los tratamos, a la quimioterapia y a la radiación, vamos caminando hacia una mayor tipificación genética y probablemente sea de la combinación de múltiples tratamientos el que se vayan a ir consiguiendo, poco a poco, mejoras en la supervivencia", ha explicado Idoya Zazpe Cenoz, jefa del servicio de Neurocirugía del HUN, quien ha añadido que en este pulso al tumor habrá que "ir atacándolo desde múltiples frentes y con distintas modalidades terapéuticas".

Entre las peculiaridades que deben tener en cuenta a la hora de abordar estos casos, ha apuntado que "si el tumor está en una zona que llamamos elocuente o importante, no podemos quitarlo todo porque causaríamos una morbilidad o unas secuelas muy severas al paciente". Además, "así como en otro tipo de operaciones se puede y se debe hacer una cirugía con márgenes, es decir, se envía al patólogo el tumor en sí más un área de alrededor para que vea si hay infiltración o no para asegurarse de que se ha resecado todo, en el cerebro esto no es tan sencillo". No obstante, ha puntualizado que "en los gliomas se intenta hacer resecciones lo más amplias posibles, pero no siempre es factible por las limitaciones que conlleva el que el cerebro sea un tejido noble y que lleve tantas funciones".

Finalmente, respecto al origen de los tumores cerebrales, la especialista ha dicho que "la mayoría no se conoce la causa, ni el desencadenante concreto. En una pequeña proporción se sabe que las radiaciones ionizantes –como la radioterapia a altas dosis– tienen poder cancerígeno", y "muy excepcionalmente" puede haber casos familiares, pero que representan menos del 5%. En definitiva, esta patología puede afectar a personas de todas las edades, pero el pico de incidencia se da a partir de los 50 años.