Incendios en Navarra | "El hogar que con tanto cariño estábamos construyendo ahora solo es ceniza"

"Cuando llegue a casa salían llamas por las ventanas, el fuego había entrado y no había nada que hacer. Llevábamos un año viviendo aquí, en Obanos, compramos esta casa con la ilusión de reformarla y ahora el hogar que con tanto cariño estábamos construyendo solo es ceniza", relataba este domingo por la mañana Helena Contreras, con la voz entrecortada, mientras observaba con los ojos llorosos su casa calcinada por el incendio que afectó ayer a la localidad de Valdizarbe. FOTOS Y VÍDEOS DE LOS INCENDIOS.

Helena se encontraba en Pamplona y a la hora de comer recibió la llamada de su marido, Daniel Acosta: "Estaba histérico, no dejaba de gritarme: '¡Helena, no vengas a casa, hay un incendio!' Yo, por supuesto, fui para allí. Él sacó al perro y al gato y después le tuvieron que llevar en ambulancia a urgencias con yn ataque de pánico. Yo llegué y las llamas salían por la ventana. Es un horror".

Helena, en el interior de su vivienda, que fue pasto de las llamas. U.Y.

La casa de Helena y Daniel fue pasto de las llamas, no se salvó ninguna parte de la casa. Este domingo por la mañana, junto a varios amigos trataban de recoger los escombros, todavía muy afectados por lo ocurrido: "Todavía no me lo creo; ahora habrá que ver que pasa con el seguro y todo, porque los papeles de la hipoteca, etc. también se han quemado".

