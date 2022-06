Vecinos de San Martín de Unx: "Qué impotencia, no se puede hacer nada"

Miguel, Julio, Héctor y Carlos, vecinos que han pasado la noche fuera de San Martín de Unx, a dos kilómetros de distancia del municipio observaban este domingo con gran pena el recorrido de las llamas, desde el cordón montado por la Policía Foral.

"No se puede hacer nada", se resigna Miguel, mientras que Julio añade que "no te dejan hacer nada. Yo quería ir a ver mi nave, si estaba bien, si el fuego la ha rodeado€ y en esa loma (señala) tengo al perro. Estamos quietos y, como dice Miguel, es impotencia. Tenemos que tener paciencia". "No puedes sacar ni los animales", finaliza Miguel.

Pocas son las conversaciones que mantienen con quienes sí que han podido entrar, a primera hora de la mañana, que se encuentran ayudando a los bomberos.

Vecinos de Tafalla, Olite y Santacara se acercaron a la zona.

El alcalde de San Martín de Unx, Javier Leoz, ha señalado que la situación en la zona es "complicada" y si bien el problema en las casas del núcleo urbano ha pasado, "hay un foco muy fuerte de fuego en la carretera de Ujué".

En declaraciones a Navarra Televisión recogidas por Europa Press, Leoz ha explicado que sobre las 3 de la madrugada se desalojó la residencia de ancianos de la localidad, a 37 personas, y se evacuó también el resto de la población. "En el pueblo no queda más que gente joven y agricultores para trabajar con la maquinaria y hacer frente al fuego", ha dicho.

Sobre la posibilidad de hacer cortafuegos en el lugar, Leoz ha indicado que "el terreno es complicado porque era hacia abajo los tractores ahí no pueden trabajar" pero ha precisado que con riego se ha podido "refrescar" y "aportar agua a los camiones de bomberos".

Leoz ha manifestado que se trata de "un fuego muy potente y ahí estamos".