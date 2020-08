Detenido un negacionista del coronavirus en Zaragoza por incitar al odio

La Policía Nacional ha detenido en Cuarte de Huelva (Zaragoza) a un negacionista de la covid por incitar al odio y violencia contra los políticos y sanitarios en redes sociales y difundir datos falsos de la situación de la pandemia haciéndose pasar por un cargo público.



"A los que estén pensando en suicidarseâ cargaos a un político antes" es una de las frases que publicaba en sus perfiles incitando al odio y a la violencia contra políticos y diferentes colectivos profesionales, como profesionales sanitarios o periodistas a los consideraba responsables de "la farsa del covid".



Según han indicado a Efe fuentes cercanas a la operación Panacea, en homenaje a los sanitarios y la UME, los investigadores tenían la certeza de que el detenido podía cometer un acto violento en cualquier momento, pues era "ególatra" y "peligroso".





??Detenido en #Zaragoza un negacionista de la #COVID19 por incitación al #odio y a la violencia a través de las #RRSS



Se hacía pasar por un cargo público y llamaba a residencias, hospitales, clubes de fútbol y medios de comunicación para difundir datos falsos de la pandemia

Usaba tarjetas que SIM que cambiaba con frecuencia

El detenido es un hombre de 38 años acusado de los delitos de usurpación de funciones públicas, amenazas, incitación al odio, a la violencia y una través de las redes sociales, así como calumnias contra autoridades y funcionarios públicos.Se llegó a hacer pasar por un cargo de un organismo público -las fuentes consultadas señalan que el instituto de salud Carlos III- para llamar a residencias de ancianos, hospitales, clubes de fútbol e incluso medios de comunicación para difundir datos falsos relacionados con la situación de la pandemia.De hecho, las fuentes consultadas indican a Efe quede primera división para informarles falsamente de que algunos de sus jugadores tenían que volver a hacerse las pruebas de detección porque eran erróneas o positivas.Tras realizar las pesquisas sobre diferentes perfiles que estaban difundiendo, los agentes descubrieron que detrás de los mismos se encontraba la misma quien, para evitar ser detectado, se conectaba a través de servidores extranjeros, yque cambiaba con frecuencia.Según destaca la Dirección General de la Policía en un comunicado, el arrestado suponía un grave peligro para la salud pública, no dudaba en propagar en un canal de una red social sus consignas erróneas y directrices a seguir.Entre los mensajes que transmitía contra la integridad moral de cargos institucionales y diferentes colectivos los agentes le atribuyen los siguientes comentarios: "Todo esto se solucionaría con un tiro en la nuca a Pedro Sánchez"; "Al colegio de médicos hay que prenderle fuego y punto"; "Si no tuviera padres, hace meses que habría matado a un covidiota. Son gente ignorante y mala que merece morir".Igualmente señalaba directamente a profesionales de los medios de comunicación con nombres y apellidos:De hecho, llegó a amenazar con quemar un periódico de Aragón, difundió calumnias sobre la Unidad Militar de Emergencias, asegurando que entraban en las residencias de ancianos con el objetivo de asesinarles y divulgó el texto "26 solo" acompañando a una fotografía de la fachada del Ayuntamiento de León con un pancarta que rinde homenaje a 26 mujeres asesinadas por violencia de género.Estas amenazas, aseguran a Efe las fuentes de la investigación,con nombre y apellidos.El detenido también mostraba odio hacia los colectivos antivacunas, a las que responsabilizaba de que la población no se tomara en serio "la farsa de la covid" pro serFinalmente, la operación, coordinada por la Comisaría General de Información y que ha durado varias semanas, se saldó hace días con la detención del hombre.