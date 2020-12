Denunciadas 164 infracciones a la normativa por covid-19 durante el 'puente foral'

La Policía Foral ha denunciado entre los días 1 y 8 de diciembre -fechas que engloban el 'puente foral'- 164 infracciones relacionadas con incumplimientos normativos por Covid-19, denuncias que se remitirán tanto al Departamento de Salud como a la Dirección General de Interior para posible inicio de expediente sancionador.

Entre las denuncias cabe destacar 59 por movimientos no justificados entre las 23.00 y 06.00h ('toque de queda'), 41 por no utilizar mascarilla (o hacerlo incorrectamente), 31 por no respetar el confinamiento perimetral entre provincias y 19 personas por realizar 'botellón', ha informado en un comunicado la Policía Foral.

Desde que se instauró el Plan de Nueva Normalidad, el pasado 17 de julio, la Policía Foral ha denunciado a 4.363 personas por posibles infracciones, entre las que destacan 2.203 por no usar mascarilla (o uso indebido), 595 por participar en 'botellones', 334 por aforos superiores a seis personas en vía pública, 330 incumplimientos de horario en 'toque de queda' y 264 infracciones por no respetar el confinamiento perimetral.