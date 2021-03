Un conductor da positivo en opiáceos en Pamplona y le descubren una pistola "falsa" en el coche

Un conductor de 52 años ha sido denunciado por la Policía Municipal de Pamplona por dar positivo en drogas (opiáceos) tras ser parado en el cruce de la C/ Sangüesa con la C/ Gayarre. Pero no acaba ahí el asunto. Una vez fue registrado se le incautó heroína y marihuana.



Además la Policía Municipal incautó una pistola "falsa" pero con apariencia real en el asiento trasero del vehículo.





Denunciado un conductor de 52 años por dar positivo en drogas (opiáceos) tras ser parado en el cruce de la C/ Sangüesa con la C/ Gayarre

También se le ha incautado heroína y marihuana,

además llevaba una pistola con apariencia real en el asiento trasero entre varios objetos. pic.twitter.com/HnGGu5Pkrx — Policia Municipal Udaltzaingoa 092 (@PamplonaIrunaPM) March 24, 2021