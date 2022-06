Gu Shen, empleado del bazar de Burlada incendiado: "Mi tío ha venido gritando fuego, fuego... y hemos salido a la calle"

El incendio que ha arrasado un bazar chino en el polígono Mugazuri de Burlada ha sorprendido a los trabajadores y clientes que en ese momento estaban en el interior. "Estaba con mi hija de 2 años y con unos clientes conocidos en una de las cajas, y ha venido mi tío gritando fuego, fuego... Hemos hecho un intento por usar los extintores, pero he cogido a mi madre que estaba también dentro de la tienda y hemos salido rápidamente a la calle", relata al pie de la nave Gu Shen, de 28 años, que junto con sus padres y su tío lleva el hipermercado.

El fuego se inició, según el testimonio de Shen, "en la zona de los probadores de ropa. Ahí hay muchos cojines, pero ahora es imposible saber la causa, no me lo explico", asegura el joven, nacido en China y afincado en Pamplona desde hace más de 20 años. "El fuego lo ha destruido todo. Además, la nave tiene una planta subterránea, los daños van a ser muy importantes", lamenta.

La familia de Shen lleva cinco años regentando el Hiper Sol. Su padre también lleva un bar en el barrio pamplonés de la Txantrea. "Estamos hechos polvo", admite, mientras observa el humo ascender sobre su negocio. "Hemos dedicado mucho esfuerza a levantar este negocio, esto es un gran contratiempo, pero nos levantaremos", afirma.

Sin embargo, Gu Shen admite que le costará "entrar a la nave" totalmente arrasada por las llamas. "He ido con un bombero y he visto un poco. Está todo destruido. Por suerte, el fuego no parece haber afectado a la mercancía que tenemos en la planta subterránea. Van a ser tiempos duros", concluye.