La Policía Foral alerta sobre una infracción bastante habitual entre conductores

La Policía Foral ha advertido de una infracción bastante habitual en los conductores. Se trata de no respetar el ceda el paso al vehículo que ya se encuentra en el carril y por tanto con prioridad.



Aunque a priori el vehículo que se incorpora crea que no interfiere en aquel que va por el carril derecho, se encuentran en un carril de aceleración y no es la vía priporitaria. En cuanto el vehículo con prioridad se ve obligado a reducir su velocidad o no puede mantener la distancia de seguridad con el vehículo que se incorpora a su carril, el otro vehículo debe esperar y no incorporarse.



Esta infracción puede acarear la misma multa que la de saltarse un STOP: una sanción económica de 200 euros y 4 puntos del carnet de conducir.





Esta infracción es bastante habitual, por desgracia: no respetar el ceda el paso al vehículo con prioridad.#SeguridadVial pic.twitter.com/CFyzls1pLd — Policía Foral - Foruzaingoa (@policiaforal_na) June 9, 2022