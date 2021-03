Los certificados de vacunación y las relaciones con Rusia vuelven a la cumbre europea

Bruselas – Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reunirán este jueves y viernes en una cumbre para abordar la creación de un certificado de vacunación de la covid-19, esta vez con la propuesta de la Comisión Europea sobre la mesa después de haber debatido la iniciativa en su anterior encuentro a Veintisiete en febrero.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, decidió que la cumbre se realizará a través de videoconferencia ante el repunte de contagios de coronavirus en los países miembros del bloque europeo.

A la mesa de los líderes llega por primera vez el planteamiento en negro sobre blanco que la Comisión Europea ha elaborado para el futuro certificado de vacunación: un documento gratuito, en formato digital o en papel y que contendrá información sobre si una persona se ha vacunado, si tiene anticuerpos o una prueba PCR negativa. Ya en la cumbre de febrero, en el primer debate a Veintisiete sobre este documento, quedó patente que no todos los países comparten el mismo entusiasmo por esta idea: se mostraron más cautos el presidente francés, Macron y la canciller alemana, Angela Merkel, al pedir que el documento no sea condición necesaria para viajar. Bruselas aseguró que el hecho de estar vacunado no será un requisito para viajar, ya que los ciudadanos que no hayan tenido aún la oportunidad de hacerlo o se hayan negado podrán demostrar con una PCR o con un test de antígenos su condición sanitaria.

Los líderes debatirán también la alerta que han lanzado seis países (Austria, Bulgaria, República Checa, Croacia, Eslovenia y Letonia) en torno al reparto desigual de estos fármacos entre los Estados miembros. La compra conjunta de vacunas que efectúa la Comisión Europea implica que cada país tiene un acceso a estos fármacos proporcional a su población, pero los Estados podían elegir dar prioridad a ciertas vacunas.

rusia y turquía Más allá del coronavirus, los Veintisiete también hablarán de dos de los puntos calientes de la vecindad comunitaria en cuanto a las relaciones con la UE: Rusia y Turquía. El debate sobre la dirección que debe tomar la relación con Moscú parte de la constatación en Bruselas de que existe "un deterioro y una hostilidad" de Rusia hacia la UE, especialmente tras la tensa visita del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, a Moscú en febrero. Entre los Veintisiete, son los países del Este los que mantienen una postura más firme frente al Kremlin, pero otros como España o Alemania apuestan por mantener los puentes con un socio estratégico por la dependencia energética, el cambio climático o el acuerdo nuclear con Irán. En cuanto a Turquía, fuentes diplomáticas detectan un cambio a mejor en la actitud de Ankara hacia Bruselas después de un 2020 muy complicado por las prospecciones de hidrocarburos que este país realizó en aguas cercanas a Grecia y Chipre que los tres países se disputan. La UE, además, quiere renovar el pacto migratorio con Turquía.