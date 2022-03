El primer ministro irlandés, positivo en covid antes de reunirse con Biden

El primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, ha dado positivo por coronavirus en la víspera de su reunión en Washington con el presidente estadounidense, Joe Biden, según han confirmado las autoridades irlandesas.



Martin, quien se encuentra en Washington para las celebraciones del Día de San Patricio, se encuentra aislado y se encuentra bien, tal y como ha recogido la cadena de televisión irlandesa RTÉ. Su equipo está intentando que participe en los actos por videoconferencia.



El positivo ha sido anunciado durante un acto en el que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, iba a dar un premio al primer ministro. Sin embargo, el embajador irlandés, Dan Mulhall, ha subido al estrado para explicar que Martin había dado positivo por COVID-19.





It was with a heavy heart that I accepted the @IrelandFundsAM leadership award on behalf of the Taoiseach @MichealMartinTD & delivered his speech at the National Gala. I filled in for the Taoiseach after he tested positive for #Covid19. I wish the Taoiseach well for his recovery.