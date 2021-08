Sara Socas carga contra algunos artistas masculinos de la industria musical en su nuevo tema 'Dueños de to'

La cantante y rapera canaria Sara Socas ha publicado un nuevo 'single' llamado 'Dueños de to' en el que no deja títere con cabeza. Con él ha querido lanzar un mensaje claro contra algunos compañeros de su profesión a los que no se le critican las malas actitudes que tienen.



"Dueños de to es una canción de protesta y denuncia que señala actos y comportamientos tóxicos de algunos artistas masculinos de la industria musical", destacó en sus historias de Instagram.











El tema comienza con una frase rompedora: "He escuchado tus canciones sobre desamor para las niñas de quince. A las que metéis de seis en seis en el backstage en el concierto del finde".



"Business, business, todo es business los tiñen de colores si les sobran los grises. No los riñen por acciones si en canciones rinden", es otra de las frases más imponentes de la canción.







Contra Pol Granch

Lo único que está en llamas es tu carrera. — Sara Socas (@socasmc) August 12, 2021

La publicación del tema llega un tiempo después de que la cantante criticase al artistaen distintas ocasiones.En un primer momento la canaria acusó al actor de Élite depor, según publicó en Twitter , tratar mal a muchas chicas. Declaraciones a las que el artista no contestó.La polémica no acabó ahí. En el mes de agosto, Pol Granch realizaba un concierto cuando se burló de la cantante navarra Natalia Lacunza , expareja del artista, a la hora de cantar el tema que tienen juntos, ''.Granch cantó la parte de Lacunza poniendo una voz. Sara Socas no quedó indiferente ante esta actitud y escribió un tuit criticando al cantante y actor de Élite. "", en referencia a la canción de la expareja.Ahora Sara Socas ha apostado por la publicación de un tema con un mensajey conciso. No alega directamente al actor de Élite, pero se da a entender, tanto en la letra como en la canción, que en la industria musical existen muchos artistas con, pero que siguen manteniendo su éxito gracias a lasque les lavan la imagen."Hacéis las cosas bien, vuestra imagen es de diez si, tenéis a quien os la limpie", menciona en un momento de su nuevo tema disponible, desde ayer, en las diferentes plataformas musicales.