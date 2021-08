Twitter se llena de memes tras el vídeo viral de Fernando Alonso

Twitter no ha tardado en reaccionar al último vídeo de Fernando Alonso. El piloto de Fórmula 1 realizó un directo en Instagram este viernes donde contestó a varias preguntas de sus seguidores.



Entre las cuestiones, uno de los usuarios preguntó a Alonso si iba al supermercado a hacer la compra. Ante ello, el piloto no solo afirmó que efectivamente lo hacía, sino que aseguró que le "mola ir al supermercado".



No obstante, Alonso no se contentó con esa breve explicación y continuó narrando su afición por el supermercado. "Hacer un regalo porque se acercan los reyes y vas a comprar papel de regalo, celo, tijeras. No sé, siempre es emocionante", añadió.



Las declaraciones se hicieron virales en redes al momento. "¿Qué dice? Está delirando", escribió el usuario que compartió el vídeo en Twitter.





A raíz de ello, Twitter no ha dejado de llenarse de