Kim Kardashian acude a la presentación del nuevo disco de su exmarido, Kayne West, vestida de novia

El cantante estadounidense Kayne West presentó, el pasado jueves 26 de agosto, su nuevo disco 'Donda' con un evento celebrado en el estadio 'Soldier Field', en Chicago, en el que no faltó de nada y, lo más importante, tampoco faltó nadie.



Kim Kardashian, 'celebritie', empresaria y exmujer del cantante, apareció como invitada sorpresa durante la última canción de la presentación 'No Child Left Behind' vestida, ni más ni menos, con un vestido de novia, diseñado por Balenciaga, con la cara cubierta por un largo velo.



La 'celebritie' acudió al recinto por petición de su ex para sorprender a todos los fans del cantante. Cuando sonó el último tema, Kim se acercó lentamente a West, vestido por completo de negro, con un vestido de alta costura simulando una boda. La 'performance' terminó con la pareja, que se encuentra en trámites de divorcio, caminando junta hacia un único coche.







"Kanye"



Porque desde el Soldier Field en Chicago, Kanye West presentó en vivo su nuevo álbum «DONDA».



Dos polémicos invitados

El pasado mes de febrero, Kim y Kayne tomaron caminos distintos tras siete años de relación yen común. El motivo fueron las constantes discusiones y el estancamiento de la pareja, sin embargo, tal y como se ha podido ver en la presentación del disco, el famoso matrimonio sigue teniendo unaKim Kardashian no fue la única invitada del evento. West pidió al cantanteque acudiera a su presentación, a pesar de tenery estar bajo unaUna invitación que sorprendió a la audiencia, ya que Marilyn Manson, que tiene una muy mala relación con Kim Kardashian, no ha participado de ninguna manera en el disco 'Donda'.Además del rockero, al recinto acudió el rapero. Un personaje muy criticado en los últimos meses al ser acusado de realizaren sus conciertos.De estas dos invitaciones, la más popular de las Kardashiany, según explica el medio 'Cuore', "si hubiese sabido que Manson iba acudir, nunca hubiera participado en el show"."Kanye le pidió que fuera parte del evento y ella aceptó sin dudarlo. No sabía que Marilyn Manson también estaría allí. Nunca habría participado si hubiera sabido que estaría allí", contó una fuente cercana de la 'celebritie'.La revista 'Cuore' explicó que algunas cosas que ocurrieron en el show le tomaron por sorpresa, pero que decidióde actuar porque quería apoyar al padre de sus hijos.Además de las invitaciones, West no escatimó en sorpresas. Durante el show,, repartióy vendiópara lade EEUU de 2024, a la que dice, se va a presentar.El disco del cantante. No obstante se conocé que el álbum, que contiene 30 canciones, ya está terminado y revisado.