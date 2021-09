Colocan un carril bici en la puerta de su casa y como solución pintan un paso de cebra

En las últimas horas se ha hecho viral en las redes sociales un vídeo en el que se puede ver el carril bici que ha instalado el Ayuntamiento de Almería delante de la puerta de la casa de una mujer.



Sin embargo, lo que ha causado el mayor número de reacciones ha sido la solución que ha propuesto el consistorio para paliar la ya de por sí absurda idea de poner un carril bici delante de la puerta de una casa. Y es que el alcalde ha decidido poner un paso de cebra justo en la puerta.





???? Esta es la solución del alcalde a los problemas de sus vecinos ?? Calle Isla de Dragonera ?? pic.twitter.com/ZQ7ZOhb5D1 — PSOE Ayto Almería (@GMS_Almeria) September 16, 2021

, afirma con sorna la persona que graba el vídeo. Finalmente, la afectada dice: "La solución es ninguna".La señora"Una muchacha me dijo que ella pasaba por donde tenía el paso. Y llevaba razón, la culpa es de quién lo ha hecho, pero a mí me atropellan y me quedo lista", concluye la señora.