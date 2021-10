Un 'youtuber' construye el cerdo del videojuego 'Minecraft', que puede montase y que corre a más de 30 kilómetros por hotra

El popular videojuego Minecraft cuenta con millones de adeptos y aficionados. Todos juegan y disfrutan durante horas construyendo y luchando con los diferentes personajes y que por allí pululan en un mundo virtual.

Pero algunos llevan esta pasión más allá y traen a la vida analógica sus elementos favoritos del juego. Así, un popular youtuber de nombre Electo ha construido el cerdo del juego. La principal características de este animalillo es que en el juego, el avatar del jugador puede montarse encima y conducirlo a donde quiera gracias a una zanahoria que se le cuelga delante y que persigue incansable.

Electo le ha dado vida en tres dimensiones construyendo uno en madera, equipado con unos motores eléctricos potentes, que combinados con unas ruedecillas en las patas le permiten desplazarse. La velocidad máxima que alcanza es de 32 kilómetros por hora con una persona encima.

¿Pero cómo se dirige? Igual que en el juego, con una zanahoria atada a una caña, ambas de indudable estética minecraftiana, que el jinete cuelga delante de la cara de la cabalgadura porcina. En la cara del bicho Electo ha colocado un sensor que detecta los colores y lo ha programado para perseguir el color naranja de la zanahoria. Además la caña cuenta con un acelerador para controlar la velocidad.

Hasta tiene nombre la criaturita, Hamborghini.

Como era de esperar, el autor ha colgado ya en YouTube un vídeo con todo el proceso de fabricación y diversas pruebas a las que ha sometido al vehículo. Cuenta con más de 4 millones de visitas.

No es la primera vez que este youtuber realiza una hazaña semejante. De sus manos ha salido un impostor del juego Among Us o un creeper, la horrible criatura verde de Minecraft.